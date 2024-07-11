Galaxy Ring станет незаметным трекером здоровья и фитнеса

На мероприятии Galaxy Unpacked было представлено новое устройство — Galaxy Ring, стоимость которого составляет 399 долларов. Это трекер здоровья и фитнеса без дисплея, весом от 2,3 до 3 граммов.

Galaxy Ring доступен в девяти различных размерах и трех цветах, включая золотой. Три встроенных датчика собирают данные о сне, питании и физической активности пользователя и передают их в приложение Samsung Health.

Устройство мониторит частоту пульса и режим сна, и его рекомендуется носить круглосуточно целую неделю, так как аккумулятор обеспечивает работу до семи дней на одном заряде. Galaxy Ring изготовлен из титана, что делает его прочным и лёгким, а водонепроницаемость на уровне 10 атм позволяет комфортно использовать его на глубине до 100 метров.