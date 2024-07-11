Лого сайта
Главная » Умные часы и браслеты » Galaxy Ring станет незаметным трекером здоровья и фитнеса
Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

Galaxy Ring станет незаметным трекером здоровья и фитнеса

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.07.2024
3 Просмотра 0
Galaxy Ring станет незаметным трекером здоровья и фитнеса

На мероприятии Galaxy Unpacked было представлено новое устройство — Galaxy Ring, стоимость которого составляет 399 долларов. Это трекер здоровья и фитнеса без дисплея, весом от 2,3 до 3 граммов.

Galaxy Ring доступен в девяти различных размерах и трех цветах, включая золотой. Три встроенных датчика собирают данные о сне, питании и физической активности пользователя и передают их в приложение Samsung Health.

Устройство мониторит частоту пульса и режим сна, и его рекомендуется носить круглосуточно целую неделю, так как аккумулятор обеспечивает работу до семи дней на одном заряде. Galaxy Ring изготовлен из титана, что делает его прочным и лёгким, а водонепроницаемость на уровне 10 атм позволяет комфортно использовать его на глубине до 100 метров.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.