Galaxy Buds 3 и 3 Pro стали похожи на AirPods

Наушники Galaxy Buds 3, стоимостью 180 долларов, получили обновлённый дизайн, напоминающий AirPods. Модели Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro оснащены адаптивным эквалайзером и активным шумоподавлением (ANC), однако, в более доступной версии используется однополосный динамик, тогда как корпус имеет прямоугольную форму, чтобы лучше разместить сами наушники.

Galaxy Buds 3 Pro, стоимость которых составляет 249 долларов, выделяются не только улучшенной формой. Samsung утверждает, что новые премиальные наушники подойдут для любого типа уха благодаря регулировке ANC и качеству звучания в зависимости от плотности прилегания наушников. Корейский технологический гигант заявил, что Galaxy Buds 3 Pro имеют лучшее качество звука среди всех наушников, которые они когда-либо производили, благодаря двухполосному динамику с двойным усилителем и поддержке Hi-Fi звука.

Новые наушники обещают вдвое большую пропускную способность воспроизведения по сравнению с Buds 2 Pro, хотя точные показатели можно будет подтвердить только после тестирования.

Сравнение новых Galaxy Buds Pro с Apple AirPods Pro достаточно очевидно, но, если не ограничиваться формой, можно найти несколько интересных особенностей дизайна. Во-первых, основной цвет — стальной серый, выполненный в стиле Робокопа, с синей или красной полосой, обозначающей левый и правый наушник соответственно.

Более дорогие Galaxy Buds Pro имеют внутриканальные силиконовые вкладыши, обеспечивающие надёжную фиксацию, в отличие от базовой модели. Наушники также поставляются с прозрачной пластиковой крышкой.