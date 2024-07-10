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Galaxy Z Fold 6 — самый лёгкий складной смартфон Samsung

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.07.2024
311 Просмотров 0
Galaxy Z Fold 6 — самый лёгкий складной смартфон Samsung

Флагманская модель Galaxy Z Fold, известная как один из самых лучших складных смартфонов, возвращается на рынок с улучшенными характеристиками и обновлённым 7,6-дюймовым внутренним AMOLED-экраном. Samsung Galaxy Z Fold 6 теперь предлагается по цене от 1900 долларов за вариант с 256 ГБ встроенной памяти, что на 100 долларов превышает стоимость предшественника Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Fold 6 сохраняет компактность в сложенном виде, но теперь имеет более строгие квадратные углы вместо прежних закруглённых. Производитель подчёркивает, что это самый лёгкий складной телефон из их всех. Несмотря на то, что более тонкие складные экраны обычно более чувствительны к повреждениям, чем стандартные, в Samsung заявляют о повышенной прочности нового внутреннего экрана. Специальное покрытие STF призвано сделать менее заметными складки на дисплее по сравнению с предыдущими моделями. Также рамки устройства были уменьшены для максимального увеличения рабочей области экрана.

Складная новинка от Samsung оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечивает высокую мощность работы центрального и графического процессоров, а также улучшенный нейронный процессор для выполнения задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Заявленный максимальный уровень яркости внутреннего экрана достигает 2600 нит, а также присутствуют игровые функции, включая поддержку трассировки лучей.

Samsung обещает до семи лет обновлений безопасности для моделей Z Fold 6 и Z Flip 6.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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