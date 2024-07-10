Samsung Galaxy Z Flip 6 получил улучшенную основную камеру

Samsung Galaxy Z Flip 6, при цене в 1099 долларов, стал дороже в сравнении с предшествующей моделью, но его дизайн остаётся схожим с Z Flip 5. Устройство сохраняет 3,4-дюймовый AMOLED FlexWindow экран предыдущего поколения, однако теперь с внешнего экрана доступны дополнительные функции искусственного интеллекта, включая предложения ответов. FlexWindow также интегрирован с функциями живого перевода Galaxy AI, позволяя собеседнику видеть перевод вашего текста, в то время как вы читаете его на внутреннем экране.

В новой модели была улучшена камера: она оснащена 50-мегапиксельным широкоугольным основным датчиком и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Galaxy Z Flip 6 предлагает качество съёмки, сопоставимое с Galaxy S24, с 2-кратным оптическим и 10-кратным цифровым зумом. Функция Nightography применяет искусственный интеллект для улучшения качества снимков в условиях низкой освещённости, а FlexCam в полуоткрытом состоянии автоматически фокусируется на объекте, центрируя его в кадре. Также доступна опция автоматической замедленной съёмки.

Система охлаждения нового поколения поддерживает оптимальную температуру устройства, дополняя аккумулятор на 4000 мАч, который гарантирует длительную работу без подзарядки. Функция Photo Ambient позволяет добавлять «живые эффекты» к изображениям, используемым в качестве обоев, включая изменение яркости в зависимости от времени суток или создание эффекта дождя и снега при изменении погодных условий.