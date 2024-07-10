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Samsung Galaxy Z Flip 6 получил улучшенную основную камеру

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.07.2024
287 Просмотров 0
Samsung Galaxy Z Flip 6 получил улучшенную основную камеру

Samsung Galaxy Z Flip 6, при цене в 1099 долларов, стал дороже в сравнении с предшествующей моделью, но его дизайн остаётся схожим с Z Flip 5. Устройство сохраняет 3,4-дюймовый AMOLED FlexWindow экран предыдущего поколения, однако теперь с внешнего экрана доступны дополнительные функции искусственного интеллекта, включая предложения ответов. FlexWindow также интегрирован с функциями живого перевода Galaxy AI, позволяя собеседнику видеть перевод вашего текста, в то время как вы читаете его на внутреннем экране.

В новой модели была улучшена камера: она оснащена 50-мегапиксельным широкоугольным основным датчиком и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Galaxy Z Flip 6 предлагает качество съёмки, сопоставимое с Galaxy S24, с 2-кратным оптическим и 10-кратным цифровым зумом. Функция Nightography применяет искусственный интеллект для улучшения качества снимков в условиях низкой освещённости, а FlexCam в полуоткрытом состоянии автоматически фокусируется на объекте, центрируя его в кадре. Также доступна опция автоматической замедленной съёмки.

Система охлаждения нового поколения поддерживает оптимальную температуру устройства, дополняя аккумулятор на 4000 мАч, который гарантирует длительную работу без подзарядки. Функция Photo Ambient позволяет добавлять «живые эффекты» к изображениям, используемым в качестве обоев, включая изменение яркости в зависимости от времени суток или создание эффекта дождя и снега при изменении погодных условий.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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