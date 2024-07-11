Galaxy Watch Ultra: цена, характеристики, функции, дизайн

Galaxy Watch Ultra от Samsung, представленные 10 июля на мероприятии Galaxy Unpacked 2024, по цене в 649 долларов, собрали в себе лучшие возможности модели Watch 7, дополнив их повышенной прочностью и водонепроницаемостью, позволяющей выдерживать погружение на глубину до 100 метров. Эти часы оснащены специальной функцией для отслеживания различных спортивных дисциплин, включая триатлон, а также они имеют программируемую кнопку быстрого доступа, для мгновенного запуска или контроля за тренировочным процессом.

Дизайн циферблата часов сохраняет классическую круглую форму, характерную для линейки Galaxy, но дополнен квадратной титановой рамкой, которая увеличивает прочность.

Основные характеристики

Процессор: Новый процессор Exynos W1000, установленный в Galaxy Watch Ultra, аналогичен тому, что используется в Galaxy Watch 7, но выделяется утроенной скоростью и повышенной на 30% эффективностью по сравнению с прошлыми моделями.

Дизайн: Уникальный дизайн Galaxy Watch Ultra включает в себя корпус квадратной формы размером 47 мм с тремя физическими кнопками справа и круглым AMOLED-дисплеем диагональю 1,5 дюйма, отличаясь тем самым от предшествующих моделей линейки.

Дисплей: Экран Galaxy Watch Ultra обладает максимальной яркостью в 3000 нит, что ставит его на один уровень с Apple Watch Ultra 2 по этому показателю.

Качество сборки: Часы Galaxy Watch Ultra предназначены для экстремальных условий и гарантируют водонепроницаемость на глубине до 100 метров, а также сертифицированы для использования на высоте до 500 метров ниже и до 9000 метров выше уровня моря.

Аккумулятор: Батарея ёмкостью 590 мАч устройства предоставляет более четырёх дней работы в энергосберегающем режиме и до 40 часов при использовании GPS во время тренировок.

Мониторинг здоровья: Самый современный датчик BioActive Health, одобренный FDA для диагностирования апноэ во время сна, также предоставляет данные о метаболическом здоровье и составе тела пользователя.

Функции искусственного интеллекта: Galaxy Watch Ultra предлагает пользователям ежедневные индикаторы уровня энергии, основанные на искусственном интеллекте, и персонализированные рекомендации для поддержания здоровья.

Программное обеспечение: Galaxy Watch Ultra вместе с Watch 7 стали первыми устройствами на базе Android, выпущенными с операционной системой Wear OS 5.

Отслеживание физической активности: Для любителей фитнеса умные часы Watch Ultra предлагают функцию персонализации зон сердечного ритма и способны отслеживать многокомпонентные спортивные дисциплины, включая триатлон.