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AirPods Pro 3 смогут измерять температуру тела и пульс

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.12.2024
3 Просмотра 0
AirPods Pro 3 смогут измерять температуру тела и пульс

Apple готовится к выпуску нескольких интересных новинок. Среди них особое внимание привлекают новые AirPods Pro. Помимо слухов об умном дверном звонке с технологией Face ID, главной «изюминкой» должны стать новые функции отслеживания здоровья в обновлённых беспроводных наушниках.

В отличие от уже существующих Apple Watch с различными датчиками здоровья, AirPods Pro следующего поколения, возможно, получат датчики измерения пульса и температуры тела. Это подтверждается информацией от инсайдера Марка Гурмана. Он указывает на активное тестирование компанией Apple подобных функций для Pro 3. Разработка таких функций, по всей видимости, связана с общей стратегией Apple по фокусированию на возможностях отслеживания здоровья в своих носимых устройствах.

Кроме того, хотя и менее вероятно в ближайшей перспективе, в сети появлялись сообщения о возможности интеграции камеры в AirPods. Но, по словам Гурмана, это пока что менее развитая идея. Отслеживание сердечного ритма и температуры более реалистично. Вероятно, возможности искусственного интеллекта Apple также будут интегрированы в новые AirPods Pro.

Хотя точные сроки релиза пока неизвестны, можно предположить, что наушники следующего поколения могут появиться вместе с iPhone 17 осенью 2025 года. Новые AirPods Pro обещают стать значительным шагом вперёд в области носимых технологий, сочетающих удобство беспроводных наушников с расширенными возможностями мониторинга здоровья.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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