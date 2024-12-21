Тим Кук поделился планами на Apple Intelligence

В недавнем интервью Тим Кук, глава Apple, рассказал о планах компании в сфере искусственного интеллекта и о том, почему Apple не инвестировала в OpenAI. Успех ChatGPT от OpenAI подтолкнул многие крупные компании к активному развитию собственных решений в области генеративного ИИ, и Apple не стала исключением. Apple Intelligence, хоть и появилась позже конкурентов, по мнению Кука, стремится стать лучшей системой в своей категории.

Кук подробно рассказал о полезности Apple Intelligence, особо отметив функцию резюмирования ответов в электронных письмах — это, по его словам, значительно упрощает обработку большого количества почты. Он также упомянул развлекательные возможности, например, приложение Image Playground.

На вопрос об инвестициях в OpenAI, Кук ответил, что, хотя компания и рассматривала этот вариант, подобное решение было бы нетипичным для Apple. Он привел в пример сотрудничество с ARM, которое сыграло важную роль в успехе компании.

Apple активно работает над улучшением Apple Intelligence. В частности, идёт сотрудничество с NVIDIA над технологией ReDrafter для ускорения генерации текста, а также планируется использовать чипы M4 Ultra на серверах для повышения скорости обработки запросов. Кроме того, ведется совместная разработка с Broadcom нового чипа искусственного интеллекта под кодовым названием Baltra.

Отдельно стоит отметить, что Apple не рассматривала возможность взимания платы за использование Apple Intelligence, сравнив её с фундаментальными функциями, такими как многосенсорный ввод (multitouch). Компания позиционирует ИИ как неотъемлемую часть своих устройств, доступную пользователям вместе с покупкой iPhone, iPad или Mac. Такой подход обусловлен основной бизнес-моделью Apple, которая фокусируется на продажах железа, а не на платных сервисах ИИ. Хотя у Apple и есть развивающееся направление сервисов, основная часть дохода по-прежнему приходится на продажи устройств, прежде всего iPhone.

Источник — macrumors