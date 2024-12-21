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Интернет и ПО

Тим Кук поделился планами на Apple Intelligence

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.12.2024
3 Просмотра 0
Тим Кук поделился планами Apple в сфере ИИ

В недавнем интервью Тим Кук, глава Apple, рассказал о планах компании в сфере искусственного интеллекта и о том, почему Apple не инвестировала в OpenAI. Успех ChatGPT от OpenAI подтолкнул многие крупные компании к активному развитию собственных решений в области генеративного ИИ, и Apple не стала исключением. Apple Intelligence, хоть и появилась позже конкурентов, по мнению Кука, стремится стать лучшей системой в своей категории.

Кук подробно рассказал о полезности Apple Intelligence, особо отметив функцию резюмирования ответов в электронных письмах — это, по его словам, значительно упрощает обработку большого количества почты. Он также упомянул развлекательные возможности, например, приложение Image Playground.

На вопрос об инвестициях в OpenAI, Кук ответил, что, хотя компания и рассматривала этот вариант, подобное решение было бы нетипичным для Apple. Он привел в пример сотрудничество с ARM, которое сыграло важную роль в успехе компании.

Apple активно работает над улучшением Apple Intelligence. В частности, идёт сотрудничество с NVIDIA над технологией ReDrafter для ускорения генерации текста, а также планируется использовать чипы M4 Ultra на серверах для повышения скорости обработки запросов. Кроме того, ведется совместная разработка с Broadcom нового чипа искусственного интеллекта под кодовым названием Baltra.

Отдельно стоит отметить, что Apple не рассматривала возможность взимания платы за использование Apple Intelligence, сравнив её с фундаментальными функциями, такими как многосенсорный ввод (multitouch). Компания позиционирует ИИ как неотъемлемую часть своих устройств, доступную пользователям вместе с покупкой iPhone, iPad или Mac. Такой подход обусловлен основной бизнес-моделью Apple, которая фокусируется на продажах железа, а не на платных сервисах ИИ. Хотя у Apple и есть развивающееся направление сервисов, основная часть дохода по-прежнему приходится на продажи устройств, прежде всего iPhone.

Источник — macrumors

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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