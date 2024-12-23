Apple работает на дверным замком с Face ID

Apple планирует выпустить умную дверную камеру со сканером лица Face ID, чтобы открывать дверь, просто взглянув на неё. Это устройство пока на ранней стадии разработки, но, по слухам от известного аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, оно может появиться не раньше конца 2025 года. Камера будет работать по принципу Face ID на Айфонах — узнаёт вас и открывает дверь, при этом используя защищённый чип Apple Secure Enclave для максимальной безопасности вашей личной информации.

Главная фишка – это беспроводное соединение и возможность работать как с фирменными замками Apple, так и с другими умными замками, поддерживающими HomeKit. Также, вероятно, будет использоваться новый Wi-Fi/Bluetooth чип от Apple — “Proxima”, который, как говорят, появится в новых HomePod Mini и Apple TV. Есть два варианта: либо Apple выпустит камеру под своим брендом, либо пойдет по пути сотрудничества с другими компаниями, например, Belkin или Logitech, чтобы снизить риски, связанные с безопасностью.

Но это не единственный проект Apple в сфере “умного дома”. Компания замахнулась на большее и готовит целый ряд новинок: умный настенный дисплей для управления домом (по типу Google Nest Hub), обновление Apple TV и HomePod Mini, а также новые камеры и другие умные гаджеты, даже с роботизированной рукой.

В общем, Apple серьёзно взялась за умный дом, и дверная камера с Face ID — лишь начало масштабного обновления их экосистемы, нацеленного, судя по всему, на тесную интеграцию с новой нейросетью Apple Intelligence. Появление всех этих устройств ожидается в течение следующего года, но пока всё это находится в стадии слухов и предположений, проверенных авторитетными источниками.