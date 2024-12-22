PS5 Pro против PS5: все отличия

Вышла PS5 Pro, и теперь выбор между ней и обычной PS5 становится очень актуальным. Многие игроки будут сравнивать эти две консоли, чтобы решить, какую купить.

Мы уже изучили PS5 Pro и готовы рассказать о главных отличиях от обычной версии, независимо от того, какая именно у вас модель – оригинальная или PS5 Slim.

New item New item PS5 Pro СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ New item Заметное улучшение производительности и графики

PSSR

2 ТБ памяти

Wi-Fi 7 Заметное улучшение производительности и графикиPSSR2 ТБ памятиWi-Fi 7 New item Улучшение графики не революционное

В комплект не входит дисковод и подставка

Высокая цена Улучшение графики не революционноеВ комплект не входит дисковод и подставкаВысокая цена PS5 Slim СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ New item Геймплей до 4K/120 кадров в секунду

Потрясающий контроллер с обратной связью

Отличный, быстрый интерфейс Геймплей до 4K/120 кадров в секундуПотрясающий контроллер с обратной связьюОтличный, быстрый интерфейс New item Модель с дисководом громоздкая

Всего 825 ГБ или 1 ТБ памяти

Только одно поколение обратной совместимости Модель с дисководом громоздкаяВсего 825 ГБ или 1 ТБ памятиТолько одно поколение обратной совместимости

Мы подробно сравним характеристики, функционал, дизайн и цены PS5 Pro и PS5, чтобы помочь вам сделать правильный выбор. Особенно это важно для тех кто покупает консоль впервые. Мы учтем все самые важные аспекты, проведем подробный анализ, что эта информация была максимально полезной для выбора между двумя этими консолями. И так, начинаем.

Характеристики PS5 Pro и PS5 Slim

Вот отличия ключевых характеристик:

PS5 Pro PS5 Slim Цена: 699,99 долларов 499,99 долларов Размеры (ШxВxГ): 388 x 89 x 216 мм 358 x 97 x 224 мм Вес: 3,1 кг 3,2 кг Емкость хранилища: 2 ТБ SSD 1 ТБ SSD Расширение памяти: Слот M.2 NVMe SSD; внешнее USB M.2 NVMe SSD Возможности подключения: WiFi 7, Ethernet, Bluetooth 5.1 WiFi 6, Ethernet, Bluetooth 5.1 CPU: 8 ядер/16 потоков AMD Zen 2 8 x Zen 2 ядра GPU: 16,7 терафлопс, RDNA 2 10,28 терафлопс, RDNA Память/ОЗУ: 16 ГБ GDDR6 / 2 ГБ DDR5 16 ГБ GDDR6 Апскейлинг: PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) Нет Порты: 1 x HDMI 2.1, 1 x Ethernet, 2 x USB-C, 2 x USB-A 1 x HDMI 2.1, 1 x Ethernet, 2 x USB-C, 2 x USB-A

Основное улучшение PS5 Pro – это значительно более мощный графический процессор. Sony заявляет о 67% увеличении количества вычислительных блоков, на 28% более быстрой памяти и на 45% более высокой скорости обработки графики по сравнению с PS5. Это подтверждается показателями производительности: 16,7 терафлопс против 10,28 терафлопс у стандартной PS5.

Улучшенная трассировка лучей обеспечивает более реалистичное освещение, тени и отражения. Технология PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) на базе ИИ улучшает детализацию и качество изображения без потери частоты кадров.

Многие существующие игры для PS4 и PS5 получат прирост производительности на PS5 Pro. Функция PS5 Pro Game Boost улучшит производительность более чем 8500 игр PS4. Однако, в реальных тестах это улучшение не всегда очевидно.

PS5 Pro предлагает 2 ТБ SSD по сравнению с 825 ГБ у PS5 и 1 ТБ у PS5 Slim. Используется более быстрый Wi-Fi 7 вместо Wi-Fi 6.

Дизайн

PS5 Pro имеет размеры 388 x 89 x 216 мм. Это немного больше, чем у PS5 Slim, но практически идентично по высоте оригинальной PS5. Вес PS5 Pro составляет 3,1 кг, что сопоставимо с весом PS5 Slim 3,2 кг.

PS5 Pro

Несмотря на схожие габариты, дизайн PS5 Pro больше похож на PS5 Slim. Они имеют единый стиль, отличающийся лишь несколькими черными полосами на корпусе Pro. Обе используют плавные белые изгибы, черные панели сзади и снизу, и глянцевую переднюю панель с кнопкой питания и портами USB-C. Интересно, что пользователи могут использовать дисковод от PS5 Slim на PS5 Pro. Sony также подтвердила возможность замены лицевых панелей на PS5 Pro, когда они появятся в продаже.

PS5 Slim

Важно отметить, что PS5 Pro — это полностью цифровая консоль. Поэтому она имеет больше общего с цифровой версией PS5 Slim, чем с обычной PS5. Дисковод и вертикальная подставка для PS5 Pro продаются отдельно.

Что в итоге?

Выбор между PS5 Pro и обычной PS5 зависит от нескольких факторов.

PS5 Pro идеально подойдет самым преданным поклонникам PlayStation, стремящимся к максимальному качеству графики и производительности в играх. Если вы хотите быть на острие технологического прогресса в мире PlayStation и готовы заплатить за премиум-качество, PS5 Pro — ваш выбор.

Эта консоль – дорогое удовольствие, но оправдает себя для тех, кто ценит высокую точность изображения и максимальную производительность. Наличие лучшего 4K-телевизора с частотой обновления 120 Гц станет дополнительным преимуществом, раскрывающим весь потенциал PS5 Pro. Это особенно актуально для пользователей, впервые приобретающих консоль нового поколения или планирующих апгрейд.

С другой стороны, если вы довольны качеством графики вашей текущей PS5 и не готовы переплачивать за незначительные улучшения, или ваш бюджет ограничен, то обычная PS5 – оптимальный вариант. Это всё ещё мощная и высококачественная консоль, обеспечивающая прекрасные игровые впечатления. Это, как правило, более разумный выбор для большинства пользователей.