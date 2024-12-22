Эти модели iPhone и iPad получат совместимость с iOS 19

В то время пока Apple ещё не анонсировала iOS 19, и точный список поддерживаемых устройств неизвестен, появилась информация от инсайдера, который ранее точно предсказывал совместимость с предыдущими версиями. По его словам, Apple, вероятно, прекратит поддержку некоторых моделей, которые на iOS 18 ещё работали. Владельцам iPad стоит приготовиться к возможным разочарованиям.

iPhone, совместимые с iOS 19

Apple поддерживает iPhone обновлениями в течение нескольких лет после выпуска. Хотя официальная поддержка обычно составляет 5 лет, часто она продлевается до 6-7 лет. iOS 17 перестала поддерживать iPhone X, а iOS 18 – поддерживает весь модельный ряд. Хорошая новость: iOS 19, судя по всему, будет поддерживать все iPhone, выпущенные с 2018 года.

Источник объясняет это тем, что в 2025 году ожидается мало новых моделей, а также тем, что для iOS 19 не будет реализовано каких-либо новых функций, требующих огромных ресурсов. Если Apple станет активно развивать свой искусственный интеллект, это может повлиять на качество обновлений, и, по словам источника, он сам с коллегами сейчас всё ещё использует iOS 18.X (кроме случаев работы с VisionOS).

Ожидается, что iOS 19 будет совместима со следующими моделями iPhone:

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max (2025 года)

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max (2024 года)

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max (2023 года)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max (2022 года)

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max (2021 года)

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max (2020 года)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max (2019 года)

iPhone XS, XS Max (2018 года)

iPhone XR (2018 года)

iPhone SE (4-го поколения) (2025 года)

iPhone SE (3-го поколения) (2022 года)

iPhone SE (2-го поколения) (2020 года)

Важно отметить, что даже на совместимых моделях не все новые функции iOS 19 могут быть доступны. Apple часто оставляет некоторые функции для последних моделей, и с развитием ИИ эта разница становится всё более заметной. На устройствах младше iPhone 15 Pro функционал, скорее всего, будет ограничен.

iPad, совместимые с iPadOS 19

Apple часто поддерживает iPad обновлениями дольше, чем iPhone. Например, iPad 5, которому уже более 7 лет, всё ещё поддерживает iPadOS 18. Однако, эта щедрость имеет свои пределы. Для iPadOS 19, по словам источника, потребуется как минимум процессор A12 (2018 года и новее). Поэтому некоторые старые модели останутся без обновления.

Ожидается, что iPadOS 19 будет совместима со следующими моделями iPad:

iPad mini (5-го поколения или новее)

iPad (8-го поколения или новее)

iPad Air (3-го поколения или новее)

iPad Pro (2018 года или новее)

У владельцев iPad, которые не будут поддерживаться iPadOS 19, осталось около девяти месяцев до прекращения обновлений. Тем, кто хочет продолжить получать обновления, стоит рассмотреть покупку более новой модели, например, iPad 10 или iPad mini 7, или же мощного iPad Pro с чипом M. Варианты есть на любой бюджет. Что касается новых функций iOS 19 и iPadOS 19, кроме интеграции ИИ, подробностей пока нет.

Источник — iphonesoft