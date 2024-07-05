YouTube позволит авторам удалять аудиозаписи в видео

YouTube внедрил значимое обновление для своего инструмента под названием «Ластик», которое упростит процесс удаления музыки, охраняемой авторскими правами, из видео, не влияя на другие аудиодорожки. В среду главный исполнительный директор YouTube Нил Мохан представил этот инструмент в X (бывшем Twitter), отметив: «Отличная новость для авторов: обновлённый инструмент Erase Song позволит вам с лёгкостью убрать из видео музыкальные треки с авторскими правами, не затрагивая остальное аудио».

Мохан также поделился видеороликом, который демонстрирует, что инструмент проходил тестирование в компании уже некоторое время и что его последняя версия теперь включает алгоритм на основе искусственного интеллекта для выявления и удаления защищённой авторскими правами музыки, не требуя перезагрузки видео и не затрагивая другие звуковые элементы.

На странице поддержки YouTube представлено подробное руководство для авторов, которые хотят воспользоваться функцией «Ластик». Пользователям доступны опции для замены музыкальных треков, редактирования содержимого, отключения звука или полного удаления выбранного аудиосегмента.

Источник — mashable.com