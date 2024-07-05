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YouTube позволит авторам удалять аудиозаписи в видео

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.07.2024
4 Просмотра 0
YouTube позволит авторам удалять аудиозаписи в видео

YouTube внедрил значимое обновление для своего инструмента под названием «Ластик», которое упростит процесс удаления музыки, охраняемой авторскими правами, из видео, не влияя на другие аудиодорожки. В среду главный исполнительный директор YouTube Нил Мохан представил этот инструмент в X (бывшем Twitter), отметив: «Отличная новость для авторов: обновлённый инструмент Erase Song позволит вам с лёгкостью убрать из видео музыкальные треки с авторскими правами, не затрагивая остальное аудио».

Мохан также поделился видеороликом, который демонстрирует, что инструмент проходил тестирование в компании уже некоторое время и что его последняя версия теперь включает алгоритм на основе искусственного интеллекта для выявления и удаления защищённой авторскими правами музыки, не требуя перезагрузки видео и не затрагивая другие звуковые элементы.

На странице поддержки YouTube представлено подробное руководство для авторов, которые хотят воспользоваться функцией «Ластик». Пользователям доступны опции для замены музыкальных треков, редактирования содержимого, отключения звука или полного удаления выбранного аудиосегмента.

Источник — mashable.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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