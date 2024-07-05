Xiaomi тестирует кнопку отключения рекламы в HyperOS

Xiaomi работает над внедрением новой функции в свою операционную систему MIUI/HyperOS, которая позволит пользователям одним нажатием выключить всю встроенную рекламу в системе. Это решение призвано улучшить пользовательский опыт, так как в настоящий момент для отключения рекламы необходимо проходить через множество настроек и меню в различных частях системы, что может быть затруднительно и времязатратно.

Такая опция появилась после того, как компания столкнулась с критикой со стороны пользователей из-за избыточного количества рекламы в интерфейсе пользователя. Xiaomi уже предоставила возможность удалять предустановленные приложения и отключать рекламу в некоторых приложениях, но теперь идет на шаг дальше, тестируя универсальный переключатель для отключения всех рекламных элементов.

Эта функция была обнаружена в тестовой версии прошивки на смартфоне Xiaomi 13 Pro. Однако пока неизвестно, когда именно нововведение станет доступно всем пользователям, и будет ли оно реализовано постоянно или же протестировано в ограниченных регионах на ограниченный период времени.

Введение такой функции позволит Xiaomi сохранять баланс между коммерческой выгодой от показа рекламы и предоставлением пользователям возможности контролировать свой опыт использования устройств.

Источник — 91mobiles.com