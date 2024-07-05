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Xiaomi тестирует кнопку отключения рекламы в HyperOS

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.07.2024
2 Просмотра 0
Xiaomi тестирует кнопку отключения рекламы в HyperOS

Xiaomi работает над внедрением новой функции в свою операционную систему MIUI/HyperOS, которая позволит пользователям одним нажатием выключить всю встроенную рекламу в системе. Это решение призвано улучшить пользовательский опыт, так как в настоящий момент для отключения рекламы необходимо проходить через множество настроек и меню в различных частях системы, что может быть затруднительно и времязатратно.

Такая опция появилась после того, как компания столкнулась с критикой со стороны пользователей из-за избыточного количества рекламы в интерфейсе пользователя. Xiaomi уже предоставила возможность удалять предустановленные приложения и отключать рекламу в некоторых приложениях, но теперь идет на шаг дальше, тестируя универсальный переключатель для отключения всех рекламных элементов.

Эта функция была обнаружена в тестовой версии прошивки на смартфоне Xiaomi 13 Pro. Однако пока неизвестно, когда именно нововведение станет доступно всем пользователям, и будет ли оно реализовано постоянно или же протестировано в ограниченных регионах на ограниченный период времени.

Введение такой функции позволит Xiaomi сохранять баланс между коммерческой выгодой от показа рекламы и предоставлением пользователям возможности контролировать свой опыт использования устройств.

Источник — 91mobiles.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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