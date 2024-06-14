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YouTube Music теперь доступен на умных часах Garmin

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.06.2024
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YouTube Music теперь доступен на умных часах Garmin

Garmin обогатил свою коллекцию музыкальных приложений, включив в неё YouTube Music для более интересных тренировок. Компания сообщила, что теперь пользователи могут наслаждаться приложением скачав его в магазине Connect IQ. Для этого необходимо загрузить приложение через магазин на смартфоне или устройстве Garmin. После установки приложения на телефоне следует выполнить вход, используя восьмизначный код, который нужно ввести на устройстве Garmin. Это даст доступ к более чем 100 миллионам треков на платформе.

Синхронизация плейлистов и подкастов YouTube Music с часами Garmin позволяет пользователю воспроизводить музыку без необходимости иметь при себе телефон. Музыка и подкасты могут транслироваться напрямую на наушники, что идеально подходит для занятий спортом или долгих поездок.

Ранее выбор музыкальных сервисов для пользователей Garmin был ограничен Spotify, Amazon Music и Deezer. Теперь же добавление YouTube Music расширяет возможности.

Приложение доступно для скачивания бесплатно и совместимо с iOS и Android. Однако на данный момент оно работает только с определёнными новыми моделями Garmin, включая серии Forerunner, Fenix, Epix, Venu и Enduro. В будущем планируется расширение списка поддерживаемых устройств.

Интерфейс приложения YouTube Music на часах Garmin, хотя и прост в дизайне, обеспечивает лёгкость и удобство использования, схожее с другими музыкальными приложениями. Для его использования потребуется подписка на YouTube Music.

Источник — androidcentral.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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