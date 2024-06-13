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Обновление для PS5 добавляет возможность чата Discord

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.06.2024
163 Просмотра 0
Обновление для PS5 добавляет возможность чата Discord

Sony Interactive Entertainment выпустила обновление системы для PS5 — версия: 24.03-09.40.00. Оно добавляет несколько новых возможностей и функций.

Теперь детские аккаунты могут расширять свои возможности на PlayStation Network, подключая к своему профилю различные сторонние сервисы и приложения, что обогащает игровой опыт.

Пользователи детских аккаунтов на PS5 получили возможность интеграции с такими сервисами, как Discord для голосового общения, потоковое воспроизведение музыки через Apple Music и Spotify, а также возможность стриминга и обмена игровыми моментами через YouTube и Twitch.

Для контроля за действиями детей на PS5, родители и опекуны могут использовать новые функции родительского контроля, позволяющие отслеживать и управлять подключением к сторонним сервисам и приложениям. Возможности родительского контроля могут изменяться в зависимости от возраста ребенка, настроек и местоположения.

Также теперь возможно начинать и присоединяться к голосовым чатам Discord непосредственно с PS5. Это делается через раздел Game Base в центре управления, где доступна вкладка Discord для управления серверами и звонками.

Sony провела обновление программного обеспечения для беспроводных устройств, включая гарнитуру PULSE Elite, наушники PULSE Explore и USB-адаптер PlayStation Link. Обновление призвано улучшить стабильность соединения PlayStation Link. Была устранена проблема с беспроводной гарнитурой PULSE Elite, связанная с отключением питания при использовании аудиокабеля. Кроме того, индикатор состояния на гарнитуре PULSE Elite теперь светится менее ярко после соединения с PlayStation Link.

Общие улучшения коснулись производительности и стабильности системного программного обеспечения, а также оптимизации интерфейса и сообщений для улучшения пользовательского опыта на различных экранах.

Источник — playstation.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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