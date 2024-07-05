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Что Samsung не анонсирует на мероприятии Galaxy Unpacked

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.07.2024
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Что Samsung не анонсирует на мероприятии Galaxy Unpacked

Samsung планирует представить новую линейку продуктов на мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится 10 июля, но среди анонсируемых устройств не будет долгожданной гарнитуры XR. Компания дала понять, что работает над созданием XR-опыта в сотрудничестве с Google и Qualcomm еще в прошлом году, но с тех пор о новом устройстве не поступало информации, что вызывает озабоченность среди поклонников бренда.

Согласно некоторым отчетам, Samsung пришлось вернуться к стадии разработки после того, как стало известно о продвинутых характеристиках Apple Vision Pro. Изначальные характеристики и дизайн Samsung, по слухам, не соответствовали высокому уровню, что привело к необходимости доработки. Несмотря на наличие информации о дисплее и процессоре гарнитуры, другие детали остаются в тени.

Отчёт Android Central указывает на проблемы, связанные не только с оборудованием Samsung, но и с программной платформой от Google. Новая операционная система, известная как Android XR, якобы испытывает трудности с стабильностью и содержит ошибки, что усложняет работу с ранними версиями устройства, предоставленными разработчикам.

Google, который прекратил поддержку своей платформы Daydream VR в 2019 году, теперь, похоже, отстает от Apple, ведь последняя на протяжении многих лет разрабатывала свою гарнитуру Vision Pro и соответствующую операционную систему. Несмотря на объявление Google в мае 2023 года о работе над XR-платформой вместе с Samsung, последующие новости от обеих компаний не поступали.

Ожидания увидеть новую гарнитуру на предстоящем Galaxy Unpacked не оправдались, и теперь есть опасения, что проект может быть полностью закрыт, что не редкость для Google и Samsung (например, случай с Galaxy Home). Возможно, Samsung решит отложить выпуск гарнитуры XR, чтобы не уступать Apple в качестве и функциональности.

Учитывая, что продажи Apple Vision Pro пока не соответствуют ожиданиям, Samsung могло бы быть выгодно выпустить свою гарнитуру XR позже, а не спешить с неполноценным продуктом. На мероприятии в Париже следующей неделе Samsung, вероятно, представит только новые Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy Ring, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Любителям XR-технологий стоит приготовиться к возможному разочарованию.

Источник — sammobile.com

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Анатолий Пшеницын
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