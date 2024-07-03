WhatsApp сможет генерировать стикеры при помощи ИИ

WhatsApp, принадлежащий Meta*, готовится предложить новую функцию под названием «Imagine Me», которая позволит создавать персонализированные стикеры с использованием искусственного интеллекта. Это станет креативной альтернативой обычным фотографиям профиля на WhatsApp. Согласно информации от WABetaInfo, функция «Imagine Me» была замечена в недавнем обновлении WhatsApp Beta для Android версии 2.24.14.13.

Новая функция позволит создать один набор фотографий, которые будут использованы Meta AI для генерации персонализированных изображений. Пользователи смогут контролировать процесс и удалять свои фотографии в любое время через настройки Meta AI. После настройки, пользователи смогут запросить создание изображения ИИ, набрав «Imagine Me» в диалоге с Meta AI, а также использовать функцию в других чатах, написав «@Meta AI imagine me».

Предполагается, что функция «Imagine Me» станет доступна всем пользователям в ближайшие месяцы через обновление. Кроме того, WhatsApp запустил новый макет, который включает использование Meta AI в строке поиска. Эта функция позволяет пользователям создавать изображения на основе текстовых подсказок, которые они делятся с чат-ботом. Также говорят, что ведется работа над новым сочетанием клавиш для удобного обмена изображениями с поддержкой искусственного интеллекта в чатах.

*Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена)

Источник — 91mobiles.com