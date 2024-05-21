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Вышел передовой планшет от Microsoft — Surface Pro 10 

Максим Тарков Максим Тарков
21.05.2024
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Вышел передовой планшет от Microsoft - Surface Pro 10 

Наконец-то вышел новый усовершенствованный Surface Pro 10 со столь необходимыми эстетическими изменениями. Давайте посмотрим, как компания намерена изменить рынок ноутбуков на базе ARM своим последним предложением.

Начнем с дисплея. Surface Pro 10 оснащен 13-дюймовым экраном с разрешением 2880 x 1920 и частотой обновления до 120 Гц. Можно выбрать технологию IPS или OLED, в зависимости от ваших предпочтений. Это сенсорный экран, который также поддерживает совместимый стилус. Surface Pro 10 можно купить либо на процессоре на Snapdragon X Plus, либо на Snapdragon X Elite. Разумеется, второй вариант будет более дорогим. Дополняет чипсет поддержка до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. К сожалению, апгрейд памяти не предусмотрен.

Базовая модель в стандартной комплектации имеет 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe емкостью 256 ГБ. Самый продвинутый вариант имеет 1 ТБ памяти и поддерживает PCIe Gen 4. Выйдет также версия с поддержкой 5G, но несколько позже в этом году. На данный момент вы получите Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Что касается возможностей подключения, Microsoft добавила в Surface Pro 10 два порта USB 4.0, а также один интерфейс Surface Connect. Планшет работает под управлением Windows 11, а по оптике вы получаете одинарную фронтальную камеру на 5 МП с ИК-подсветкой и объектив на 10 МП сзади.

Одно из самых значительных изменений заключается в том, что вместо крышки Microsoft Signature Type Cover, которая была у гаджета на протяжении многих лет, софтверный гигант теперь кладет в комплект дополнительную гибкую клавиатуру Surface Pro, которую можно прикрепить к устройству.

Что касается цен, то на Surface Pro 10 они стартуют с 999,99 долларов США. Модель доступна в цветах Sapphire, Dune, Platinum и Black.

Источник — wccftech.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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