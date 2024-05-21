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Microsoft представила линейку устройств Surface с Copilot на базе Snapdragon X

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.05.2024
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Microsoft представила линейку устройств Surface с Copilot на базе Snapdragon X

Производители компьютеров часто используют слова, такие как «революционный», однако с появлением компании Qualcomm на рынке ПК и анонсом лэптопов Microsoft Copilot с технологией искусственного интеллекта, отрасль действительно переживает ключевые изменения, сопоставимые с самыми значимыми событиями последних лет.

Microsoft представила линейку компьютеров Copilot, включая продукцию семейства Surface, оснащённую нейронными процессорами (NPU), что позволяет достигать производительности более 40 триллионов операций в секунду (TOPS). Это открывает возможности для использования передовых функций ИИ, которые будут интегрированы в Windows 11.

Среди уникальных возможностей ИИ на ПК Copilot стоит выделить Recall, Cocreator и Live Captions. Recall представляет собой инструмент для поиска действий, совершенных на компьютере, Cocreator помогает в создании рисунков и изображений, а Live Captions генерирует субтитры в реальном времени, обещая быть лучше, чем аналогичные функции на YouTube.

Паван Давулури, вице-президент Microsoft по направлению устройств Windows, отметил, что ПК Copilot на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X Series показывают рекордные результаты по соотношению производительности к потребляемой мощности, предоставляя прорывные возможности ИИ и длительное время работы от батареи. Такое достижение стало возможным благодаря партнерству с Qualcomm.

На текущий момент исключительно чипы Snapdragon X могут удовлетворить требованиям Copilot, в то время как существующие процессоры Intel и AMD с NPU пока не достигают необходимых показателей. Однако обе компании планируют выпустить обновленные, еще более мощные версии устройств в течение этого года.

Новое поколение устройств Surface комплектуется процессорами Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, обещая конкурентоспособную производительность и целый день работы без подзарядки, что может заинтересовать даже тех, кто не увлечен ИИ, поскольку это также высококачественные ноутбуки, способные составить конкуренцию MacBook.

Поддержка Copilot также будет реализована в таких приложениях, как Adobe, DaVinci Resolve, CapCut и djay Pro, с последующими анонсами о расширении списка.

Предварительный заказ на ПК Copilot уже открыт, а в продажу они поступят 18 июня. Кроме того, компании Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo и Samsung также предложат свои версии ПК Copilot. Большинство из них, вероятно, будут представлены на выставке Computex, которая пройдет 4 июня.

Источник — pcgamer.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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