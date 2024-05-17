ТОП-6 Лучшие смартфоны Infinix 2024 года

Кажется, что гаджеты под брендом Infinix появились на рынке совсем недавно, но это не так — бренд существует уже 11 лет. Правда, он только набирает обороты в России, но уже обзавелся армией поклонников, предлагая продвинутые для своей цены гаджеты — так когда-то начинала Xiaomi.

Целевой аудиторией компании является молодое поколение, и в своей работе Infinix акцентирует внимание на разработке передовых технологий, которые воплощаются в продуманных мобильных устройствах с изысканным стилем, мощной производительностью и высокой надежностью.

Продукция Infinix – это современные устройства, доступные для всех, созданные с учетом потребностей конечного потребителя. Бренд предоставляет молодежи возможность подчеркнуть свою индивидуальность. Фирма постоянно расширяет свою деятельность, и на сегодняшний день ее продукция продается в 8 регионах мира и более чем в 40 странах.

Пока компания только раскручивается, у нас есть возможность насладиться классными телефонами по доступной цене, и когда вы ознакомитесь с этим рейтингом, то поймете, что именно мы имеем в виду.

1 Infinix Note 30 Pro Самый привлекательный телефон в ассортименте бренда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2023 года

Экран: 6.67″ AMOLED (1080×2400) 120 Гц

Встроенная память: 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 108 МП, 2 МП, 2 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Helio G99

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 203 г Плюсы Классный дисплей 120 Гц

Отличные фото при свете дня

Хорошие возможности зарядки

Памяти вполне хватает

Защищен от пыли и брызг Минусы Не умеет снимать ролики в 4К

Рейтинг открывает один из самых популярных на сегодня телефонов среди линейки Infinix — Infinix Note 30 Pro. При цене менее 20000 рублей (но мы помним, что бренд в целом бюджетный), вы получаете шикарный AMOLED-экран с частотой 120 Гц, что делает ежедневное использование очень приятным. И даже можно поиграть в игрушки, правда, с поправкой на то, что процессор тут не самый мощный — сэкономили именно на нем.

Все остальное у телефона на уровне. Можно даже сказать, что это максимум, который можно выжить из маленького бюджета. Здесь стандартный на сегодня аккумулятор на 5000 мАч, которого спокойно хватит на день и даже больше, быстрая зарядка (с комплектным блоком питания). Можно делать приличные фото, но много от него не ждите — днем будет снимать довольно детально, но в сумерках вы разочаруетесь.

В любом случае, если вы хотите получить шикарный экран с высокой частотой, стабильность работы, достаточно свободного хранилища и защиту от брызг — вам сюда.

2 Infinix ZERO 30 Классный недорогой телефон для игр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2023 года

Экран: 6.78″ AMOLED (1080×2400) 144 Гц

Встроенная память: 256 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 108 МП, 13 МП, 2 МП, селфи 50 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 8020

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 185 г Плюсы Максимум выхлопа на рубль

Крутое стерео

Камеры отлично показывают себя днем

Хорошо защищен и выглядит стильно Минусы Нельзя расширить память

Нет поддержки HDR

Самый дорогой из перечисленных

Итак, цифры в показателях частоты обновления экрана сразу выдают в Infinix ZERO 30 флагман. Эта модель будет отличным игровым вариантом за умеренные деньги — MediaTek Dimensity 8020 в два раза производительней, чем MediaTek Helio G99 при той же энергоэффективности.

Это устройство с акцентом на фотосъемку, особенно на селфи. Фронтальная камера с автофокусом делает четкие и яркие снимки и видео. Есть даже специальная светодиодная вспышка для селфи, которая помогает при съемке в условиях низкой освещенности. В Zero 30 привлекает быстро обновляющийся дисплей с частотой 144 Гц и практически идеальная цветопередача DCI-P3.

Стереодинамики звучат мощно, а скорость зарядки заслуживает похвалы. Телефон имеет отличную эргономику, защиту IP53 и стекло Gorilla Glass 5 спереди и сзади. Единственный недостаток — невозможность расширения памяти и несколько среднее время автономной работы. Также стоит отметить, что собственная операционная система XOS все еще требует некоторой доработки. Несмотря на небольшие минусы, Infinix Zero 30 представляет собой привлекательное предложение в районе 30000 рублей с оптимальным соотношением цены и качества.

3 Infinix Note 30 Сбалансированное решение

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2023 года

Экран: 6.78″ IPS (1080 x 2460) 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 64 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Helio G99

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 219 г Плюсы Стерео

Хорошая комплектация

Экран 120 Гц

Быстрая и реверсивная зарядка

Неплох для игр Минусы Очень скромное качество фото

IPS не добирает в яркости

Отсутствие постфикса «Pro» лишило этот телефон нескольких продвинутых фич, зато он дешевле на несколько тысяч, и если экран AMOLED для вас не принципиален, то это отличный выбор.

Infinix Note 30 — король бюджетного сегмента. Кроме того, что он даёт среднестатистическому пользователю все, что нужно от ежедневного спутника, вас будет греть мысль о том, что вы замечательно сэкономили.

Телефон радует хорошей комплектацией — здесь прямо из коробки наклеена пленка, есть стекло про запас, зарядка и чехол с лого JBL, напоминающий покупателю о происхождении динамиков. И это при том, что такого не дождешься в комплекте с телефонами раз в 10 дороже.

Если вы любите поиграть на смарте, то эта лошадка способна проработать весь день, если нет — то 2-3 дня. Это очень хороший показатель для телефона такого уровня. Телефон работает шустро и не спамит рекламой, а количество заказных отрицательных отзывов говорит о том, что конкурентам режет глаз такой классный телефон за, по сути, копейки.

4 Infinix SMART 8 PRO Отличная недорогая опция

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024 года

Экран: 6.78″ IPS (1612 × 720) 90 Гц

Встроенная память: 64, 128 ГБ

Оперативная память: 4, 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 0,08 МП, селфи 8 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Helio G36

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 189 г Плюсы Бюджетный

Расширяемое хранилище

Высокая автономность

Симпатично выглядит

Есть вспышка на передней камере Минусы Процессор слабоват

Заряжается медленно

Плохо снимает ночью

Нет NFC

Если вы хотите уложиться в 10000 рублей, то отличным вариантом будет эта модель. В Infinix SMART 8 PRO отрезали много опций, но осталось достаточно прелестей, чтобы привлечь не очень требовательного пользователя или удовлетворить потребности ребенка/родителя в возрасте.

Главным образом стоит отметить отсутствие NFC, но в ситуации, когда GooglePay, по сути, для нас не функционирует, это не однозначный минус. К тому же, если вам нравится платить физической картой, то вас отсутствие этой фичи расстроить вообще не должно.

Также даунгрейд произошел по части дисплея — IPS не может развить достаточную яркость, чтобы телефоном было абсолютно комфортно пользоваться на улице. Несмотря на ЖК-экран, батареи хватает на 12 часов при просмотре видео в формате Full HD при максимуме яркости и с Wi-Fi.

Вас наверняка смутят непонятные 0,08 МП — это вспомогательный модуль, и большой смысловой нагрузки он не несет. Проще думать, что здесь одна камера. Днем телефон справляется со снимками очень хорошо (хотя и есть переборы по резкости), в вечернее время — соответственно цене.

Учитывая наличие приятных функций, таких как боковой сканер отпечатка, возможность расширения памяти, мини-джек 3,5 мм и вспышка на фронталке — это отличный вариант, пусть даже придется пойти на компромисс по мощности и качеству корпуса. Ах да, чехлов-пленок в комплект тоже не положили.

5 Infinix Note 30i Младшая модель в линейке, заслуживающая отдельного внимания

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2023 года

Экран: 6.66″ AMOLED (1080 x 2400) 60 Гц

Встроенная память: 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 64 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Helio G85

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 198 г Плюсы Возможности зарядки

Легкий и компактный

Отличная комплектация

Много удобных функций

Есть вариант в коже Минусы Процессор примерно на 40% менее производителен, чем Helio G99

Самая медленная зарядка среди Note 30

Эта модель серии Note 30 унаследовала внешний вид, стерео от JBL, объемное хранилище и AMOLED экран, но получила и определенные изменения. Частота обновления экрана снизилась до 60 Гц, зарядное устройство в комплекте идет на 33 Вт, а внутрь запихнули чип MediaTek Helio G85.

Несмотря на то, что 30i — самый младший, его не обидели комплектацией — кабель, зарядное, чехол, стекло — все в наличии, Infinix нас балует. Среди плюсов устройства можно отметить наличие сканера отпечатков на боковой грани, мини-джека и слота под microSD объемом до 1 ТБ. Поэтому с точки зрения функционала Infinix Note 30i можно назвать абсолютно полноценным, несмотря на более низкий ценник.

Заметные упрощения коснулись блока камер. Хоть мы и наблюдаем на задней панели модуль с четырьмя «объективами», по факту, это одна камера на 64МП со вспомогательным AI и вспышкой. В последнем слоте и вовсе стоит заглушка. Фронтальная камера снимает хорошо, имеющаяся вспышка идет ей только на пользу. Основная выдает фото приличного качества, но не с самой высокой детализацией.

Ожидания придется поумерить по части экрана, он заметно тусклее, чем у старших моделей линейки, и не обошлось без заметного выреза под камеру сверху и утолщенного подбородка. Автономность телефона на уровне — его хватит на весь день, хотя в условных тестах он показал себя хуже, чем Pro-версия, но здесь стоит менее энергоэффективный процессор.

При своей цене менее 14 тысяч этот смартфон предлагает качественный AMOLED и стерео, много свободного места, толстую АКБ, отличный функционал и относительно высокую скорость зарядки. Если бы не 60 Гц, то телефон был бы вне конкуренции.

6 Infinix HOT 30i Горячий бюджетник

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: март 2023 года

Экран: 6.56″ IPS (720 x 1612) 90 Гц

Встроенная память: 64, 128 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ

Камеры: 13 МП, селфи 8 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Unisoc T606

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 12

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 191 г Плюсы IP53, NFC, мини-джек

Довольно шустрый

Можно купить по крайне низкой цене со скидкой

Приятный компактный экран Минусы Качество фото

Не для игр

Еще один бюджетный вариант можно предпочесть, если хочется потратить минимум средств, но получить NFC. Кроме этого, от SMART 8 PRO он отличается, в первую очередь, более скромным по энергоэффективности процессором Unisoc T606 (в прочем, в остальных показателях чипы равны). Во-вторых, у него меньше диагональ экрана при том же разрешении, то есть ppi в целом выше, но ненамного.

Основная разница кроется в камерах. Если у SMART 8 PRO это 50 МП, то у HOT — всего 13, и это сказывается на качестве фото, несмотря на то, что есть отдельный модуль, выделенный под ИИ-обработку.

В остальном телефоны очень схожи, разве что у HOT 30i нет варианта с оперативкой на 8 Гб, отчего этот телефон в любом случае будет менее мощным.

Его можно рекомендовать, если нужна шустрая недорогая звонилка с NFC и камерами для галочки, оборудованная мини-джеком.

Стоит ли приобретать телефоны Infinix?

Если вы хотите получить максимум функционала за свои деньги — однозначно да. В телефонах есть все, что ждешь от крепко сбитого среднячка, и в линейке представлены модели различной направленности — от простых, но не обделенных фичами звонилок, до вполне себе игровых моделей, а универсалом выступает Infinix Note 30.

Как мы уже упоминали в начале статьи, Infinix повторяет путь Xiaomi, очевидно демпингуя и выгрызая себе место на плотном рынке мобильной техники. Как только бренд почувствует себя уверенно, ценник точно подпрыгнет. Поэтому нужно ловить момент — неизвестно, сколько он продлится.