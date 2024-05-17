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ТОП-6 Лучшие смартфоны Infinix 2024 года

Максим Тарков Максим Тарков
17.05.2024
4 Просмотра 0

Кажется, что гаджеты под брендом Infinix появились на рынке совсем недавно, но это не так — бренд существует уже 11 лет. Правда, он только набирает обороты в России, но уже обзавелся армией поклонников, предлагая продвинутые для своей цены гаджеты — так когда-то начинала Xiaomi.

Целевой аудиторией компании является молодое поколение, и в своей работе Infinix акцентирует внимание на разработке передовых технологий, которые воплощаются в продуманных мобильных устройствах с изысканным стилем, мощной производительностью и высокой надежностью.

Продукция Infinix – это современные устройства, доступные для всех, созданные с учетом потребностей конечного потребителя. Бренд предоставляет молодежи возможность подчеркнуть свою индивидуальность. Фирма постоянно расширяет свою деятельность, и на сегодняшний день ее продукция продается в 8 регионах мира и более чем в 40 странах.

Пока компания только раскручивается, у нас есть возможность насладиться классными телефонами по доступной цене, и когда вы ознакомитесь с этим рейтингом, то поймете, что именно мы имеем в виду.

1

Infinix Note 30 Pro

Самый привлекательный телефон в ассортименте бренда
Infinix Note 30 Pro
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Дата выхода: май 2023 года
Экран: 6.67″ AMOLED (1080×2400) 120 Гц
Встроенная память: 256 ГБ
Оперативная память: 8 ГБ
Камеры: 108 МП, 2 МП, 2 МП, селфи 32 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Процессор: MediaTek Helio G99
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 13
Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi
Водонепроницаемость: IP53
Вес: 203 г

Плюсы
  • Классный дисплей 120 Гц
  • Отличные фото при свете дня
  • Хорошие возможности зарядки
  • Памяти вполне хватает
  • Защищен от пыли и брызг
Минусы
  • Не умеет снимать ролики в 4К

Рейтинг открывает один из самых популярных на сегодня телефонов среди линейки Infinix — Infinix Note 30 Pro. При цене менее 20000 рублей (но мы помним, что бренд в целом бюджетный), вы получаете шикарный AMOLED-экран с частотой 120 Гц, что делает ежедневное использование очень приятным. И даже можно поиграть в игрушки, правда, с поправкой на то, что процессор тут не самый мощный — сэкономили именно на нем.

Все остальное у телефона на уровне. Можно даже сказать, что это максимум, который можно выжить из маленького бюджета. Здесь стандартный на сегодня аккумулятор на 5000 мАч, которого спокойно хватит на день и даже больше, быстрая зарядка (с комплектным блоком питания). Можно делать приличные фото, но много от него не ждите — днем будет снимать довольно детально, но в сумерках вы разочаруетесь.

В любом случае, если вы хотите получить шикарный экран с высокой частотой, стабильность работы, достаточно свободного хранилища и защиту от брызг — вам сюда.

2

Infinix ZERO 30

Классный недорогой телефон для игр
Infinix ZERO 30
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ

Дата выхода: сентябрь 2023 года
Экран: 6.78″ AMOLED (1080×2400) 144 Гц
Встроенная память: 256 ГБ
Оперативная память: 8, 12 ГБ
Камеры: 108 МП, 13 МП, 2 МП, селфи 50 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Процессор: MediaTek Dimensity 8020
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 13
Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi
Водонепроницаемость: IP53
Вес: 185 г

Плюсы
  • Максимум выхлопа на рубль
  • Крутое стерео
  • Камеры отлично показывают себя днем
  • Хорошо защищен и выглядит стильно
Минусы
  • Нельзя расширить память
  • Нет поддержки HDR
  • Самый дорогой из перечисленных

Итак, цифры в показателях частоты обновления экрана сразу выдают в Infinix ZERO 30 флагман. Эта модель будет отличным игровым вариантом за умеренные деньги — MediaTek Dimensity 8020 в два раза производительней, чем MediaTek Helio G99 при той же энергоэффективности.

Это устройство с акцентом на фотосъемку, особенно на селфи. Фронтальная камера с автофокусом делает четкие и яркие снимки и видео. Есть даже специальная светодиодная вспышка для селфи, которая помогает при съемке в условиях низкой освещенности. В Zero 30 привлекает быстро обновляющийся дисплей с частотой 144 Гц и практически идеальная цветопередача DCI-P3.

Стереодинамики звучат мощно, а скорость зарядки заслуживает похвалы. Телефон имеет отличную эргономику, защиту IP53 и стекло Gorilla Glass 5 спереди и сзади. Единственный недостаток — невозможность расширения памяти и несколько среднее время автономной работы. Также стоит отметить, что собственная операционная система XOS все еще требует некоторой доработки. Несмотря на небольшие минусы, Infinix Zero 30 представляет собой привлекательное предложение в районе 30000 рублей с оптимальным соотношением цены и качества.

3

Infinix Note 30 

Сбалансированное решение
Infinix Note 30 
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ

Дата выхода: май 2023 года
Экран: 6.78″ IPS (1080 x 2460) 120 Гц
Встроенная память: 128, 256 ГБ
Оперативная память: 8 ГБ
Камеры: 64 МП, 2 МП, селфи 16 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Процессор: MediaTek Helio G99
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 13
Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi
Водонепроницаемость: IP53
Вес: 219 г

Плюсы
  • Стерео
  • Хорошая комплектация
  • Экран 120 Гц
  • Быстрая и реверсивная зарядка
  • Неплох для игр
Минусы
  • Очень скромное качество фото
  • IPS не добирает в яркости

Отсутствие постфикса «Pro» лишило этот телефон нескольких продвинутых фич, зато он дешевле на несколько тысяч, и если экран AMOLED для вас не принципиален, то это отличный выбор.
Infinix Note 30 — король бюджетного сегмента. Кроме того, что он даёт среднестатистическому пользователю все, что нужно от ежедневного спутника, вас будет греть мысль о том, что вы замечательно сэкономили.

Телефон радует хорошей комплектацией — здесь прямо из коробки наклеена пленка, есть стекло про запас, зарядка и чехол с лого JBL, напоминающий покупателю о происхождении динамиков. И это при том, что такого не дождешься в комплекте с телефонами раз в 10 дороже.

Если вы любите поиграть на смарте, то эта лошадка способна проработать весь день, если нет — то 2-3 дня. Это очень хороший показатель для телефона такого уровня. Телефон работает шустро и не спамит рекламой, а количество заказных отрицательных отзывов говорит о том, что конкурентам режет глаз такой классный телефон за, по сути, копейки.

4

Infinix SMART 8 PRO

Отличная недорогая опция
Infinix SMART 8 PRO
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Дата выхода: январь 2024 года
Экран: 6.78″ IPS (1612 × 720) 90 Гц
Встроенная память: 64, 128 ГБ
Оперативная память: 4, 8 ГБ
Камеры: 50 МП, 0,08 МП, селфи 8 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Процессор: MediaTek Helio G36
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 13
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi
Водонепроницаемость: IP53
Вес: 189 г

Плюсы
  • Бюджетный
  • Расширяемое хранилище
  • Высокая автономность
  • Симпатично выглядит
  • Есть вспышка на передней камере
Минусы
  • Процессор слабоват
  • Заряжается медленно
  • Плохо снимает ночью
  • Нет NFC

Если вы хотите уложиться в 10000 рублей, то отличным вариантом будет эта модель. В Infinix SMART 8 PRO отрезали много опций, но осталось достаточно прелестей, чтобы привлечь не очень требовательного пользователя или удовлетворить потребности ребенка/родителя в возрасте.

Главным образом стоит отметить отсутствие NFC, но в ситуации, когда GooglePay, по сути, для нас не функционирует, это не однозначный минус. К тому же, если вам нравится платить физической картой, то вас отсутствие этой фичи расстроить вообще не должно.

Также даунгрейд произошел по части дисплея — IPS не может развить достаточную яркость, чтобы телефоном было абсолютно комфортно пользоваться на улице. Несмотря на ЖК-экран, батареи хватает на 12 часов при просмотре видео в формате Full HD при максимуме яркости и с Wi-Fi.

Вас наверняка смутят непонятные 0,08 МП — это вспомогательный модуль, и большой смысловой нагрузки он не несет. Проще думать, что здесь одна камера. Днем телефон справляется со снимками очень хорошо (хотя и есть переборы по резкости), в вечернее время — соответственно цене.

Учитывая наличие приятных функций, таких как боковой сканер отпечатка, возможность расширения памяти, мини-джек 3,5 мм и вспышка на фронталке — это отличный вариант, пусть даже придется пойти на компромисс по мощности и качеству корпуса. Ах да, чехлов-пленок в комплект тоже не положили.

5

Infinix Note 30i

Младшая модель в линейке, заслуживающая отдельного внимания
Infinix Note 30i
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ

Дата выхода: май 2023 года
Экран: 6.66″ AMOLED (1080 x 2400) 60 Гц
Встроенная память: 256 ГБ
Оперативная память: 8 ГБ
Камеры: 64 МП, селфи 16 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Процессор: MediaTek Helio G85
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 13
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi
Водонепроницаемость: IP53
Вес: 198 г

Плюсы
  • Возможности зарядки
  • Легкий и компактный
  • Отличная комплектация
  • Много удобных функций
  • Есть вариант в коже
Минусы
  • Процессор примерно на 40% менее производителен, чем Helio G99
  • Самая медленная зарядка среди Note 30

Эта модель серии Note 30 унаследовала внешний вид, стерео от JBL, объемное хранилище и AMOLED экран, но получила и определенные изменения. Частота обновления экрана снизилась до 60 Гц, зарядное устройство в комплекте идет на 33 Вт, а внутрь запихнули чип MediaTek Helio G85.

Несмотря на то, что 30i — самый младший, его не обидели комплектацией — кабель, зарядное, чехол, стекло — все в наличии, Infinix нас балует. Среди плюсов устройства можно отметить наличие сканера отпечатков на боковой грани, мини-джека и слота под microSD объемом до 1 ТБ. Поэтому с точки зрения функционала Infinix Note 30i можно назвать абсолютно полноценным, несмотря на более низкий ценник.

Заметные упрощения коснулись блока камер. Хоть мы и наблюдаем на задней панели модуль с четырьмя «объективами», по факту, это одна камера на 64МП со вспомогательным AI и вспышкой. В последнем слоте и вовсе стоит заглушка. Фронтальная камера снимает хорошо, имеющаяся вспышка идет ей только на пользу. Основная выдает фото приличного качества, но не с самой высокой детализацией.

Ожидания придется поумерить по части экрана, он заметно тусклее, чем у старших моделей линейки, и не обошлось без заметного выреза под камеру сверху и утолщенного подбородка. Автономность телефона на уровне — его хватит на весь день, хотя в условных тестах он показал себя хуже, чем Pro-версия, но здесь стоит менее энергоэффективный процессор.

При своей цене менее 14 тысяч этот смартфон предлагает качественный AMOLED и стерео, много свободного места, толстую АКБ, отличный функционал и относительно высокую скорость зарядки. Если бы не 60 Гц, то телефон был бы вне конкуренции.

6

Infinix HOT 30i

Горячий бюджетник
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Дата выхода: март 2023 года
Экран: 6.56″ IPS (720 x 1612) 90 Гц
Встроенная память: 64, 128 ГБ
Оперативная память: 4 ГБ
Камеры: 13 МП, селфи 8 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Процессор: Unisoc T606
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 12
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi
Водонепроницаемость: IP53
Вес: 191 г

Плюсы
  • IP53, NFC, мини-джек
  • Довольно шустрый
  • Можно купить по крайне низкой цене со скидкой
  • Приятный компактный экран
Минусы
  • Качество фото
  • Не для игр

Еще один бюджетный вариант можно предпочесть, если хочется потратить минимум средств, но получить NFC. Кроме этого, от SMART 8 PRO он отличается, в первую очередь, более скромным по энергоэффективности процессором Unisoc T606 (в прочем, в остальных показателях чипы равны). Во-вторых, у него меньше диагональ экрана при том же разрешении, то есть ppi в целом выше, но ненамного.

Основная разница кроется в камерах. Если у SMART 8 PRO это 50 МП, то у HOT — всего 13, и это сказывается на качестве фото, несмотря на то, что есть отдельный модуль, выделенный под ИИ-обработку.

В остальном телефоны очень схожи, разве что у HOT 30i нет варианта с оперативкой на 8 Гб, отчего этот телефон в любом случае будет менее мощным.

Его можно рекомендовать, если нужна шустрая недорогая звонилка с NFC и камерами для галочки, оборудованная мини-джеком.

Стоит ли приобретать телефоны Infinix?

Если вы хотите получить максимум функционала за свои деньги — однозначно да. В телефонах есть все, что ждешь от крепко сбитого среднячка, и в линейке представлены модели различной направленности — от простых, но не обделенных фичами звонилок, до вполне себе игровых моделей, а универсалом выступает Infinix Note 30.

Как мы уже упоминали в начале статьи, Infinix повторяет путь Xiaomi, очевидно демпингуя и выгрызая себе место на плотном рынке мобильной техники. Как только бренд почувствует себя уверенно, ценник точно подпрыгнет. Поэтому нужно ловить момент — неизвестно, сколько он продлится.

Тэги:

Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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