Раскладушка Blackview HERO 10 теперь доступна для покупки

Blackview объявила о выходе складного смартфон HERO 10. Это устройство теперь можно приобрести на AliExpress.

Начнем с того, что Blackview HERO 10 получил два дисплея. Внутренний, 6,9-дюймовый основной дисплей с разрешением 2,5K и яркостью до 1300 нит, складывается пополам по типу классической раскладушки. Две камеры расположены снаружи, а третья внутри. Объективы расположены рядом с внешним круглым дисплеем в одном модуле.

Этот смартфон оснащен 108-мегапиксельной основной камерой с сенсором Samsung ISOCELL HM6 и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой (поле обзора 120 градусов). На главном дисплее телефона расположена 32-мегапиксельная камера для селфи. При фотографировании Blackview использует алгоритмы ArcSoft.

В описании телефона также присутствует нечто, что Blackview называет «Android Dynamic Island». На устройстве предустановлен Android 13 с DokeOS 4.0 от Blackview. Компания обещает реализовать в телефоне три основных обновления Android, поэтому можно ожидать поддержку вплоть до Android 16.

В сердце этого смартфона стоит чипсет MediaTek Helio G99, производительность которого поддерживают 12 ГБ оперативной памяти, которую, кстати, можно расширить до 24 ГБ с помощью виртуальной ОЗУ. Для хранения данных доступны стандартные для среднего бюджета 256 ГБ встроенной памяти.

Работоспособность и автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. На борту также имеются стереодинамики, а также подключение по 5G.

Сейчас Blackview HERO 10 можно приобрести на AliExpress за 37000 рублей. По словам самой компании, это «суперскидка для первых покупателей». Однако эта цена будет держаться только для первых 100 заказов, и распродажа уже началась. Предложение действительно до 7 июня. Если вы заинтересовались, приводим ссылку на магазин.

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Источник — androidheadlines.com