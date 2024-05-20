iPhone SE 4 получит OLED-экран, Face ID и невысокую цену

Apple планирует установить начальную цену для своего нового iPhone SE 4-го поколения менее 500 долларов. Это подтверждает инсайдер @Revegnus1, который отметил, что цена может остаться на уровне предшествующей модели в 429 долларов или возрасти на 10%. Цель Apple — сохранить ценник ниже психологической отметки в 500 долларов. По информации от издания The Information, ожидается, что обновленный iPhone SE появится весной 2025 года и будет представлять собой более бюджетный вариант среди ассортимента iPhone. Изменения коснутся дизайна: предполагается, что новинка получит внешний вид, схожий с iPhone 14, включая Face ID и вырез на экране вместо кнопки «Домой» и Touch ID.

Ожидается также, что iPhone SE 4 будет оснащён OLED-экраном вместо LCD и увеличится размер дисплея с 4,7 до 6,1 дюйма. Среди прочих улучшений упоминаются USB-C порт и кнопка действия. Стоимость экранов для новой модели значительно ниже, поскольку они будут содержать компоненты, ранее использованные в моделях iPhone 13 и 14, что исключает необходимость дополнительных затрат на исследования и разработки со стороны поставщиков. Производители дисплеев активно подают заявки на поставку этих компонентов с августа прошлого года.

Учитывая, что третье поколение iPhone SE было выпущено в марте 2022 года, рынок может ожидать новую модель с современными функциями, характерными для флагманских моделей Apple.

Источник — macrumors.com