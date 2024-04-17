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Выход Motorola Razr 2024 не за горами

Максим Тарков Максим Тарков
17.04.2024
4 Просмотра 0
Выход Motorola Razr 2024 не за горами

В прошлом году Moto Razr 40 Ultra (имя на нашем рынке) наделал много шуму, и стал одним из самых популярных складных смартфонов в разных странах, попав в том числе в наш рейтинг лучших складных смартфонов. Раскладушку отличает большой внешний экран и прочная конструкция, это стало одной из ключевых причин его успеха. Оказывается, компания планирует выпустить следующую версию, Moto Razr 2024, в ближайшее время. В преддверии запуска информацию о Moto Razr 2024 нашли в базе данных китайского сертификационного агентства.

Новый смартфон Motorola с номером модели XT2453-2 был обнаружен сайтом Gizmochina. Помимо номера модели, в базе данных сертификации не обнаружено никаких других подробностей о Moto Razr 2024. Однако, поскольку устройство прошло сертификацию, его запуск, очевидно, состоится в ближайшее время. Важно отметить, что на некоторых рынках компания может выпустить телефон под названием Moto Razr+ 2024.

Недавняя утечка рендеров Moto Razr 2024 продемонстрировала дизайн смартфона-раскладушки со всех сторон. Похоже, что складной смартфон Motorola следующего поколения будет иметь внешний вид, аналогичный своему предшественнику. Телефон не станет отказываться от столь удачного решения с массивным внешним дисплеем. Он покрывает почти всю поверхность передней части устройства и даже выходит за пределы модуля камер.

Один из вариантов будущего Moto Razr будет доступен в серо-черном цвете. Если закрыть смартфон, часть серого покрытия задней части будет видна спереди. Нам кажется, что это будет один из самых красивых складных смартфонов на рынке.

К сожалению, на данный момент нет никаких подробностей о характеристиках новинки, но, согласно более ранним слухам, он получить улучшенную производительность и время автономной работы благодаря новому процессору Snapdragon. Бренд еще не раскрыл, когда выпустит новый складной смартфон Razr.

Источник — androidheadlines.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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