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OnePlus Pad 2 получит процессор Snapdragon 8 Gen 3

Максим Тарков Максим Тарков
17.04.2024
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OnePlus Pad 2 получит процессор Snapdragon 8 Gen 3

Сообщается, что OnePlus находится в процессе работы над своим флагманским планшетом OnePlus Pad 2. В недавнем посте на X (Твиттер) информатора Макса Джамбора были раскрыты сроки выхода планшета в свет. Кроме того, стал известен чипсет, на котором будет работать устройство.

По словам информатора, новый планшет OnePlus будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3. До сих пор ни один из брендов не успел выпустить планшет с таким чипсетом, но есть предположения, что Xiaomi Pad 7 Pro также получит его.

OnePlus Pad, который дебютировал как первый планшет OnePlus в прошлом году, представлял собой обновленную версию Oppo Pad 2. В недавних сообщениях утверждалось, что Oppo может вскоре выпустить в Китае Oppo Pad 3 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 на борту. Вполне возможно, что он дебютирует в мае вместе с серией Reno 12. Это же устройство, скорее всего, будет переименовано на мировом рынке в OnePlus Pad 2.

К сожалению, больше до нас не дошло никаких интересных слухов о OnePlus Pad 2. Известно лишь то, что он может появиться на рынке во второй половине этого года.

Добавление в набор чипсета Snapdragon 8 Gen 3 может свидетельствовать о том, что OnePlus Pad 2 станет дороже, чем его предшественник. Напомним, что OnePlus Pad на базе Dimensity 9000 стоил 500 евро. Будем надеяться, что в ближайшие дни надёжные источники поделятся более подробной информацией о Pad 2.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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