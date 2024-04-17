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Samsung разогнала LPDDR5X до 10,7 Гбит/с

Максим Тарков Максим Тарков
17.04.2024
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Samsung разогнала LPDDR5X до 10,7 Гбит/с

Компания Samsung представила самую быструю в отрасли оперативную память LPDDR5X 10,7 Гбит/с 32 ГБ.

Это объявление было сделано всего через пару дней после того, как Micron анонсировала немного доработанную память LPDDR5X, которая обеспечила экономию энергии на 4%. Кажется, Samsung впереди планеты всей, благодаря своим новым разработкам LPDDR5X, предлагающим более высокие скорости, большую емкость и экономию энергии. Изначально компания Samsung анонсировала свою память LPDDR5X со скоростью 7,5 Гбит/с, а затем добилась увеличения скорости до 8,5 Гбит/с и 9,6 Гбит/с. Сейчас Samsung смогла первой преодолеть барьер в 10 Гбит/с в стандарте LPDDR.

Используя техпроцесс класса 12 нанометров (нм), Samsung добилась наименьшего размера чипа среди имеющихся LPDDR, укрепив свое технологическое превосходство на рынке DRAM с низким энергопотреблением.

С ростом количества ИИ-приложений применение искусственного интеллекта в устройствах, которое обеспечивало бы прямую обработку, становится все более важным, подчеркивая потребность в маломощной, но высокопроизводительной памяти LPDDR.

Samsung в своей LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с не только повысила производительность более чем на 25% и емкость более чем на 30% по сравнению с предыдущим поколением, но также увеличила емкость одного пакета мобильной DRAM до 32 гигабайт (ГБ), что в эпоху ИИ сделало его оптимальным решением для устройств, требующих высокопроизводительной, емкой памяти с низким потреблением энергии.

В частности, в LPDDR5X применены специальные технологии энергосбережения, такие как регулировка мощности в соответствии с рабочей нагрузкой и расширенные интервалы режима пониженного энергопотребления. Эти улучшения повышают энергоэффективность на 25% по сравнению с более ранним поколением, что позволит мобильным устройствам обеспечивать более длительный срок службы АКБ, а серверам — минимизировать плату за содержание за счет снижения трат на электричество при обработке данных.

Массовое производство LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с планируется начать во второй половине года после прохождения всех необходимых проверок.

Источник — wccftech.com

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Максим Тарков
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