Станет возможной беспроводная зарядка через NFC

Android 15 может добавить беспроводную зарядку к устройствам, которые ранее не поддерживали ее, используя технологию NFC.

Коммуникация ближнего поля, или NFC, обычно используется для бесконтактных платежей или обмена данными между смартфонами. Однако Android 15 может помочь оборудованию NFC, которое уже присутствует в вашем телефоне, обучиться передавать энергию на другие устройства или даже заряжать ваш телефон.

Android Authority обнаружили функцию зарядки NFC в коде недавней бета-версии Android 15, помеченную как «NfcCharging» версии 1.0.0.

Такая опция могла бы обеспечить даже бюджетные устройства ограниченной формой беспроводной зарядки, поскольку функция NFC присутствует почти во всех телефонах. Зарядка Qi предназначена для устройств более высокого класса, и зарядка NFC вряд ли ее заменит, ведь Qi является текущим глобальным стандартом беспроводной зарядки.

Беспроводная зарядка на основе NFC — не лучший способ запитать ваш телефон, поскольку в настоящее время ее мощность ограничена всего 1 Вт, и это, разумеется, что значительно медленнее, чем у большинства беспроводных зарядных устройств — для полной зарядки аккумулятора емкостью 5000 мАч потребуется около пяти часов. Однако наличие дополнительной опции сможет помочь в крайнем случае.

Если зарядка NFC будет реализована на телефонах Android, ее, скорее всего, будут использовать для подзарядки небольших гаджетов типа наушников, стилусов и смарт-часов. Они имеют более низкие требования к питанию и аккумуляторы меньшего размера, что делает зарядку NFC более применимой. Однако на данный момент точно неизвестно, как эта технология может быть реализована.

Добавление зарядки NFC сможет обеспечить беспроводную зарядку для маломощных устройств, поскольку в настоящее время некоторые из них не способны вместить более крупные антенны, которые требуются для Qi. Антенна NFC значительно меньше, и обычно ее размер составляет менее 1 см.

Хотя технология зарядки NFC была анонсирована много лет назад, мы пока не видели ее на устройствах. Однако, если ее будет поддерживать Android, то она станет стандартной функцией и в конечном итоге будет принята другими производителями телефонов и аксессуаров.

Более того, если зарядка NFC получит широкое распространение и станет способна поддерживать более высокие скорости зарядки, она потенциально сможет вытеснить Qi. Так можно будет сэкономить место в корпусе, поскольку потребуется только одна антенна и для передачи данных, и для беспроводной зарядки, что освободит пространство для батарей большего размера, улучшенного охлаждения или большего объема хранилища.

Если зарядка NFC появится в финальной версии Android 15, то она станет доступна в период с августа по октябрь 2024 года. Более подробная информация об этой и других функциях Android 15, вероятно, будет раскрыта на предстоящем мероприятии Google I/O 2024, которое состоится 14 мая.

Источник — techradar.com