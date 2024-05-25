Vivo S19 и S19 Pro — характеристики экрана, чипа и камеры

Компания Vivo готовит к запуску новейшие модели смартфонов серии S — S19 и S19 Pro, презентация которых состоится 30 мая. Хотя официальные данные пока не разглашаются, благодаря утечке информации от инсайдера Digital Chat Station (DCS), стали известны ключевые характеристики обоих устройств до их официального анонса.

Vivo S19

Смартфон Vivo S19 будет оснащён 6,78-дюймовым OLED-экраном с плоской поверхностью, разрешением 1,5K и максимальной яркостью 4500 нит. В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Он оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч с функцией быстрой зарядки на 80 Вт.

Основная камера S19 включает в себя 50-мегапиксельный сенсор GNJ 1/1.56 дюйма с оптической стабилизацией изображения (OIS), что улучшает качество съёмки при слабом освещении. Кроме того, есть 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор и специальная «мягкая световая кольцевая» вспышка для улучшения качества снимков.

Среди прочих стандартных функций устройства — инфракрасные датчики, NFC для бесконтактных платежей и защита от пыли и воды по стандарту IP64.

Vivo S19 Pro

Модель S19 Pro также получит экран такого же размера и разрешения, как и стандартная модель, но с изогнутыми краями. Производительность смартфона будет обеспечиваться за счет использования флагманского процессора MediaTek Dimensity 9200.

Аккумулятор S19 Pro будет немного меньше — 5500 мАч, но поддержка быстрой зарядки на 80 Вт сохраняется. Камеры включают 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX921 с OIS, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор и 50-мегапиксельный сенсор IMX816 с OIS для телефотосъемки.

Телеобъектив поддерживает 50-кратный цифровой зум, а также имеется «мягкая световая кольцевая» вспышка на задней панели.

Что касается прочности, S19 Pro будет обладать повышенной степенью защиты IP68 и IP69, что обеспечивает устойчивость к погружению в воду.

Источник — gizmochina.com