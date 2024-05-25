Представлен планшет Daylight DC-1 для письма и чтения

Стартап Daylight анонсировал новый планшет под названием DC-1, который имеет 10,5-дюймовый экран Live Paper с частотой обновления 60 Гц. Устройство доступно для предзаказа по цене 729 долларов США.

Экран Live Paper нового планшета DC-1 отличается разрешением 1600×1200 пикселей, что придает ему визуальные характеристики, схожие с экранами на электронных чернилах E-Ink, но при этом обеспечивает плавность отображения, как у традиционных ЖК-дисплеев. Матовое покрытие экрана обеспечивает комфортное письмо, напоминая ощущения от бумаги, а технология Wacom EMR улучшает точность и удобство использования стилуса.

На планшете DC-1 установлена операционная система Sol:OS, которая базируется на Android 13 и оптимизирована для чтения. Система открыта к установке приложений из сторонних источников.

Под капотом устройства находится процессор MediaTek Helio G99, объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной памяти предостаточно — 128 ГБ. Планшет оборудован аккумулятором на 8000 мАч и предлагает настраиваемые кнопки действий на верхней грани корпуса.

Daylight DC-1 также имеет стереодинамики, порт USB Type-C с поддержкой зарядки PD, слот для карты памяти microSD и Pogo Pin для подключения внешних устройств. Весит новинка 550 граммов.

Планшет уже доступен для предзаказа в специальном издании «Founder’s Edition», включающем в себя сам планшет, стилус и защитный чехол. Первые три партии были быстро распроданы, а четвёртая партия поступит в продажу в течение текущего года с ожидаемой датой доставки в ноябре.

Источник — daylightcomputer.com