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Представлен планшет Daylight DC-1 для письма и чтения

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.05.2024
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Представлен планшет Daylight DC-1 для письма и чтения

Стартап Daylight анонсировал новый планшет под названием DC-1, который имеет 10,5-дюймовый экран Live Paper с частотой обновления 60 Гц. Устройство доступно для предзаказа по цене 729 долларов США.

Экран Live Paper нового планшета DC-1 отличается разрешением 1600×1200 пикселей, что придает ему визуальные характеристики, схожие с экранами на электронных чернилах E-Ink, но при этом обеспечивает плавность отображения, как у традиционных ЖК-дисплеев. Матовое покрытие экрана обеспечивает комфортное письмо, напоминая ощущения от бумаги, а технология Wacom EMR улучшает точность и удобство использования стилуса.

Daylight DC-1 на столе

На планшете DC-1 установлена операционная система Sol:OS, которая базируется на Android 13 и оптимизирована для чтения. Система открыта к установке приложений из сторонних источников.

Под капотом устройства находится процессор MediaTek Helio G99, объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной памяти предостаточно — 128 ГБ. Планшет оборудован аккумулятором на 8000 мАч и предлагает настраиваемые кнопки действий на верхней грани корпуса.

Daylight DC-1 в руке

Daylight DC-1 также имеет стереодинамики, порт USB Type-C с поддержкой зарядки PD, слот для карты памяти microSD и Pogo Pin для подключения внешних устройств. Весит новинка 550 граммов.

Планшет уже доступен для предзаказа в специальном издании «Founder’s Edition», включающем в себя сам планшет, стилус и защитный чехол. Первые три партии были быстро распроданы, а четвёртая партия поступит в продажу в течение текущего года с ожидаемой датой доставки в ноябре.

Источник — daylightcomputer.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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