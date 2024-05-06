Meizu выпустит в этом году три новых ИИ-продукта

В феврале компания Meizu попала во все заголовки, объявив о своем уходе с рынка смартфонов, чтобы полностью сосредоточиться на искусственном интеллекте и разработке устройств на его основе. Однако вскоре после анонса они выпустили телефон Meizu 21 Pro, удивив всех.

Теперь, похоже, Meizu наконец-то последовала своему февральскому заявлению. Сегодня компания в сообщении на Weibo объявила о планах представить в этом месяце «три новых крупных ИИ-продукта». Однако нам пока не хватает каких-либо подробностей о том, что компания для нас готовит.

Судя по всему, Meizu в том числе работает над новым телефоном. Устройство недавно прошло сертификацию 3C в Китае под номером модели M468Q. Оно поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт.

Ранее ходили слухи, что под именем M468Q может скрываться Meizu 21X, но теперь появились новые слухи, что это Meizu 21 Note.

Ожидается, что телефон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, массивной батареей емкостью 5500 мАч и элегантным дизайном с плоским экраном с металлическим обрамлением и стеклянным корпусом. На данный момент, похоже, китайская компания не намерена уходить с рынка смартфонов.

Хотя подробностей о будущих И-устройствах Meizu на данный момент мало, компания ранее объявляла о своих планах обновить операционную систему FlymeOS с нуля. Это позволит глубже интегрировать технологию искусственного интеллекта, предлагая пользователям более естественный и интуитивно понятный опыт работы с ним.

Мы продолжим отслеживать новости по теме и делиться ими с вами, как только Meizu предоставит больше информации о своих устройствах с искусственным интеллектом в ближайшие дни.

Источник — gizmochina.com