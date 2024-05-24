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Sony показала концепт нового контроллера PlayStation

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.05.2024
126 Просмотров 0
Sony показала концепт нового контроллера PlayStation

Sony представила концептуальный дизайн нового поколения беспроводного игрового контроллера PlayStation, который может указывать на направление развития аксессуаров для игровых консолей в следующем десятилетии.

В недавнем видео на официальном канале Sony в YouTube, длительностью более двух минут, был продемонстрирован внешний вид и возможные функции будущего контроллера. Устройство напоминает по форме существующие модели DualShock 4 и DualSense, но отличается отсутствием традиционного тачпада, который был заменён на круглый изогнутый экран. Классические кнопки управления (D-pad и символы PlayStation) также были заменены на светящиеся сенсорные панели.

В описании к видео Sony делится видением будущего, где физический и виртуальный миры сливаются вместе, и как компания, специализирующаяся на развлечениях, может дополнить этот мир новыми ощущениями и эмоциональными впечатлениями. Проект входит в рамки концепции «Creative Entertainment Vision», целью которой является исследование новых возможностей в сфере развлечений.

Новейший контроллер DualSense для PlayStation 5 от Sony уже поразил рынок своими инновациями, такими как адаптивные триггеры и усовершенствованная тактильная обратная связь, улучшающие погружение в игровой процесс. Концепция нового контроллера может указывать на интерес Sony к дальнейшему развитию портативных игровых устройств и облачных игровых технологий.

Источник — mysmartprice.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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