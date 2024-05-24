В сеть утекли изображения Samsung Galaxy Z Flip 6

Благодаря недавно утекшему рендеру Galaxy Z Flip 6 с защитным чехлом от стороннего производителя, появилась информация о его дизайне. Стоит отметить, что шестое поколение складных телефонов предложит лишь несколько незначительных внешних изменений.

Рендер Z Flip 6 демонстрирует еще более острые края рамки по сравнению с Galaxy Z Flip 5. Также есть изменение в дизайне решетки динамика, которое напоминает серию Galaxy S24 — вместо отдельных отверстий теперь используется одно широкое. Кроме того, модули камеры на рендере стали больше, чем у предшественника, а пространство между двумя модулями уменьшилось.

Также можно заметить дополнительное отверстие в верхней части рамки телефона, тогда как у Z Flip 5 было только одно. Однако это, возможно, ошибка, так как у Z Flip 5 есть все те же датчики, что и у Galaxy S24 Ultra (1 внизу и 2 сверху), с тремя похожими отверстиями. В отличие от этого, рендер Z Flip 6 показывает четыре отверстия.

Тем не менее, стоит относиться к этой информации с долей скепсиса, так как это все еще утекший рендер телефона, а не изображение реального продукта.

Источник — gizmochina.com