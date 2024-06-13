У Xiaomi MIX Flip будет самый мощный чип Qualcomm

Скоро выйдет новый смартфон Xiaomi MIX Flip с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Эта информация поступила от Digital Chat Station, известного информатора. Xiaomi MIX Flip будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Flip 6, используя тот же чип.

Ожидается, что новый смартфон Xiaomi будет доступен по всему миру, в отличие от предыдущих моделей MIX Fold. В прошлом месяце Xiaomi подала заявку на 8 новых товарных знаков, связанных со складными экранами, что может улучшить механизм складывания устройства. Предполагается, что MIX Flip появится в продаже в июле. Xiaomi пока не подтвердила эту информацию, но слухи указывают именно на этот месяц.

Xiaomi MIX Fold 4 может быть выпущен в августе или даже раньше, возможно, одновременно с Xiaomi MIX Flip. Мы надеемся на глобальный запуск обеих моделей, так как спрос на складные устройства по всему миру растёт. Xiaomi уже давно занимается производством складных устройств и теперь пришло время предложить их на мировом рынке.

Источник — androidheadlines.com