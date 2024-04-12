ТОП-4 Лучшие телевизоры Xiaomi в 2024 году

С учетом текущей экономической ситуации в мире и в России в частности все больше россиян смотрят в сторону бюджетных решений в своем доме, например, рассматривают для себя телевизоры Xiaomi. «Дешевле» не всегда синоним «хуже». Иногда разница в цене это просто переплата за именитый бренд. Многие семьи годами пользовались техникой Sony, LG и Samsung, но, когда цена отличается в разы, это действительно повод все взвесить еще раз, и, возможно, отказаться от привычной и полюбившейся техники и открыть для себя что-то новое.

Кстати, для многих техника этого производителя уже давно не в новинку. Это по-настоящему народный бренд, который повернут к покупателю «лицом» — пожалуйста, устанавливайте те приложения, которые считаете для себя полезными, мы ни в чем вас не ограничиваем — все модели Xiaomi объединяет ОС Android TV. Это удобное для большинства решение, которое позволит пользователю настроить контент под свой вкус, не выходя за границы бюджета.

12.04.2024 Обновление Добавили новые популярные серии телевизоров от Xiaomi.

Мы ограничили рейтинг несколькими позициями и выбрали наиболее популярные и качественные серии телевизоров Xiaomi, чтобы облегчить ваше путешествие по этому китайскому лабиринту за лучшим для вас телевизором. Каждая серия представлена в различных диагоналях, поэтому представителей понравившейся вам линейки можно разместить в гостиной, на кухне или в детской – они везде будут уместны.

1 Xiaomi MI TV A2 Лучшая серия телевизоров Xiaomi в популярных диагоналях

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип экрана: LED

Доступные диагонали: 32″, 43″, 50″, 55″, 65″

Подсветка: Direct LED

Тип матрицы: VA

Поддержка HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Глубина цвета: 1,07 млрд

Основные разъемы: мини-джек 3.5 мм, Ethernet — RJ-45, композитный видеовход, 3х HDMI, 2х USB Type-A, CI, оптический цифровой аудиовыход

Частота обновления: 60 Гц

Звук: 24 Вт, Dolby Audio, DTS-HD Плюсы В линейке есть варианты 4К

Андроид

Гибкость настройки

Цена

Тонкие рамки Минусы Слабое железо

Кнопки сервисов на пульте не всем по вкусу

Серия A2 — бюджетная в линейке телевизоров Xiaomi. Нам импонирует то, что модельный ряд составлен из самых популярных размеров диагоналей — 32″, 43″, 50″ и 55″, очевидно, производитель метил в широкую аудиторию. Об этом свидетельствует и ценовой коридор — от 22 тысяч за 43 дюйма FHD до 56 тысяч за 65 дюймов 4К.

Внешне, в первую очередь, хочется отметить безрамочный дизайн. Да, конечно, у телевизоров присутствует некий «подбородок», но без него не обходятся и премиальные модели корейских и японских производителей. Радует, что в этот раз спецы из Xiaomi продумали ножки — у маленьких диагоналей их две и по бокам, а у сравнительно больших — одна посередине, чтобы не пришлось приобретать тумбу огромного размера.

Для того, чтобы удержаться в бюджете, китайцы, среди прочего, решили сэкономить на матрице. VA — не последний писк моды, но у такого типа матриц до сих пор есть поклонники, поскольку, к примеру, IPS не способна показать настолько глубокий черный цвет и такую же высокую контрастность, а OLED — совсем из другого ценового сегмента. В протестированной модели мы отметили практически полное отсутствие засветов, что логично — это типичная болезнь IPS, а не VA. Зато VA привносит тот недостаток, что углы обзора оставляют желать лучшего. С другой стороны, при имеющихся размерах диагоналей в линейке вероятность просмотра MI TV A2 большой компанией, рассаженной по комнате, крайне мала. Но этот минус стоит учитывать.

Если оценивать качество картинки — для своей цены оно прекрасное, есть поддержка HDR, но при яркости 270 нит она вряд ли вас впечатлит. Назвать игровым эту модель язык не повернется — всего 60 Гц, HDMI 2.0 и отсутствие VRR ограничивают использование MI TV A2 в качестве партнера для консоли.

Настройка телевизора крайне проста благодаря ОС Android. Есть предустановленные приложения, но вы можете поставить свои с Google Play или флешки. Приветственный экран можно настроить под свои предпочтения, поэтому пользоваться MI TV A2 можно с большим комфортом. В комплекте поставляется пульт. Он довольно минималистичен, и если вы не пользуетесь подписками, скорее всего вас будут раздражать предустановленные кнопки приложений. В противном случае, вы найдете запуск, например, Кинопоиска, удобным при помощи одной кнопки.

Что касается звука, динамики хорошо справляются со своей функцией, даже есть запас громкости. Конечно, звук далек от высококлассного, но устроит пользователя, берущего ТВ в таком ценовом коридоре.

Мы советуем этот телевизор Xiaomi тем, кто не планирует играть на нем в видеоигры, и хочет сэкономить на мишуре, чтобы получить максимум возможного за эти деньги. Если вы готовы смириться с редкими лагами в системе из-за слабоватого железа, этот телевизор должен вас полностью устроить.

2 Xiaomi MI TV Q2 QLED-картинка за смешные деньги

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип экрана: LED

Доступные диагонали: 50″, 55″, 65″

Тип матрицы: OLED

Поддержка HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Глубина цвета: 1,07 млрд

Основные разъемы: мини-джек 3.5 мм, Ethernet — RJ-45, композитный видеовход, 3х HDMI, eARC, 2х USB Type-A, CI, оптический цифровой аудиовыход

Частота обновления: 60 Гц

Звук: 30 Вт, Dolby Atmos, DTS-HD Плюсы Алюминиевая рамка намекает на премиальный дизайн

Поддержка Dolby Atmos

Много разнообразных разъемов

Классное изображение Минусы Звук

60 Гц

Серия Q2 вышла чуть дороже, чем уже упомянутая A2, в том числе из-за подхода к дизайну — тончайшие алюминиевые рамки этого прекрасного телевизора добавляют ему шика во всех его больших диагоналях — он доступен в размере 50″, 55″ и 65″ дюймов. Ножки две и расположены на большом расстоянии, так что потребуется продумать мебель или подвешивать MI TV Q2 на стену.

Как и предыдущая модель, наш герой не заточен под игры, имея частоту всего 60 Гц во всех трех моделях. Нам понравилось, что у телевизора полный набор нужных входов, в том числе HDMI 2.1, хотя его наличие не спасает ТВ в качестве игрового. Зато он имеет QLED-матрицу, и получил все ее преимущества. Качество изображения Xiaomi Mi TV Q2 находится на очень высоком уровне. Однако для полного раскрытия его потенциала необходим контент не хуже. При таких условиях достигается глубокий уровень черного и яркие, реалистичные цвета. Xiaomi TV Q2 обладает разрешением Ultra-HD (3840×2160 пикселей) и покрывает 92% цветового пространства DCI-P3.

Этот телевизор Xiaomi предлагает обширный выбор настроек цвета, позволяющих настроить изображение по вкусу пользователя. Обычно наилучший результат достигается в режимах «Стандартный» или «Яркий» (в зависимости от света в помещении). Те, кого напрягает эффект «мыльной оперы», могут отключить опцию MEMC. Темные сцены в классических фильмах, таких как «Человек-паук» и «Властелин колец», демонстрируют насыщенные цвета и хорошую детализацию даже в ярко освещенной комнате. Поддержка HDR10 и HLG добавляет модели баллов.

Ложку дегтя добавляет акустика. Несмотря на 30 Вт мощности и Dolby Atmos, звук чистый, но плоский, ему не хватает размаха. Поэтому ваш дух он не захватит — лучше прикупить саундбар. Зато телевизор умеет балансировать громкость, чтобы не было неприятных скачков.

Учитывая цену конкурентов с такой же технологией экрана, эта модель — просто бриллиант на рынке телевизоров, и по соотношению цена/качество просто топ. Конечно, существуют варианты с гораздо лучшей производительностью, но и заплатить за них придется как минимум в 2 раза больше.

3 Mi TV EA70 70 дюймов по тысяче за дюйм

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип экрана: LED

Доступные диагонали: 50″, 55″, 65″

Подсветка: Direct LED

Тип матрицы: IPS

Поддержка HDR: HDR10

Глубина цвета: 1,07 млрд

Основные разъемы: мини-джек 3.5 мм, Ethernet — RJ-45, композитный видеовход, 3х HDMI, eARC, 2х USB Type-A, CI, оптический цифровой аудиовыход

Частота обновления: 60 Гц

Звук: 20 Вт, Dolby Digital, DTS, объемное звучание Плюсы Очень привлекательная цена для такой огромной диагонали

В целом сочная, яркая картинка

Хорошие углы обзора Минусы Нет версии Ростеста

Встречаются засветы

Компания Xiaomi представила телевизор Mi TV EA70 в 2022 году. Этот ЖК-телевизор имеет ультратонкие рамки, диагональ экрана 70 дюймов и его цельнометаллический корпус отлично смотрится и на кронштейне, и на ножках.

Интерфейс устройства включает разнообразные разъемы, включая 2 HDMI (для подключения компьютера или игровой приставки), 2 USB, порт для Ethernet, антенный разъем для кабельного телевидения, а также S/PDIF для подключения к внешним динамикам. Соотношение экрана к корпусу составляет 97,9%, а толщина рамок не превышает 2 мм, обеспечивая максимальное погружение в просматриваемый контент.

Mi TV EA70 2022 позволяет использовать голосового ассистента для удобного управления телевизором. Модель отображает картинку с разрешением 4К Ultra HD. Ставя целью добиться максимальной точности цветопередачи, производитель добился показателя Delta E меньше трех и телевизор отображает более 1,07 миллиарда оттенков, и для еще более реалистичного изображения Xiaomi добавили различные технологии для улучшения цвета, резкости, уменьшения шума в темных кадрах и оптимизации контрастности.

Этот телевизор Xiaomi работает на четырехъядерном процессоре с ядрами Arm Cortex-A35, обладает 1,5 Гб оперативной памяти, 8 Гб флэш-накопителя и поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. Это не самые впечатляющие характеристики, и они могут оттолкнуть покупателей, которые привыкли, что телевизор летает без малейшей запинки.

Mi TV EA70 2022 — это отличный выбор для тех, кто ценит большую диагональ экрана и высокое качество изображения. Несмотря на некоторые недостатки, такие как ограниченный объем памяти и необходимость возиться с русификацией, предложенная цена делает это устройство доступным для широкого круга потребителей.

4 Xiaomi Mi TV P1 Надежный и бюджетный вариант

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип экрана: LED

Подсветка: Direct LED

Тип матрицы: IPS

Основные разъемы: мини-джек, Ethernet — RJ-45, композитный видеовход, 3 входа HDMI, 2 USB Type-A, CI+

Частота обновления: 60 Гц

Звук: Dolby Digital, стереозвук, DTS, 20 (10 в версии 32”) Вт Плюсы Безрамочный дизайн

Яркая и сочная картинка

Модуль Wi-Fi 5 ГГц Минусы Скромный звук

В минимальной сборке мало разъемов

Линейка Mi TV P1 появилась на нашем рынке в конце лета 2021 года. На данный момент к покупке доступны диагонали 32”, 43”, 50” и 55”. Версия с минимальной диагональю явно ориентирована на российские кухни, оснащена ощутимо скромнее, но зато обойдется покупателю в 16000 рублей. Она оснащена HD экраном, остальные модели поддерживают HDR. Рамка этого телевизора Xiaomi почти не видна по трем сторонам корпуса, нижняя чуть толще. Во всех ТВ используется матрица IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и частотой обновления 60 Гц, что не делает их мечтой заядлого игромана, но можно с комфортом наслаждаться видео из разных точек в комнате.

Также Mi TV P1 на 32 дюйма имеет разрешение UHD, охватывает 62% цветовой гаммы NTSC, 69% DCI-P3 и отображает 16,7 млн цветов. Остальные версии поддерживают 4К, используют 88% NTSC и 99,5% DCI-P3 и отображают 1,07 млрд цветов. В этих моделях реализованы технологии Dolby Vision и HDR10+, что положительно сказывается на качестве изображения – многие владельцы уже отметили яркость и сочность картинки.

Наличие стереодинамиков с поддержкой Dolby Audio и DTS-HD обеспечивает приемлемый уровень звука. Все модели оснащены голосовым управлением, в данном случае, через Google ассистента, что до сих пор доступно не во всех моделях устоявшихся корейских лидеров рынка. У всех диагоналей кроме минимальной присутствует светодиодная подсветка.

Модуль Wi-Fi 5 ГГц присутствует во всех моделях ряда, в комплект входит пульт с Bluetooth соединением. Первоначальное включение ТВ происходит при нажатии кнопки на передней панели, после чего подключается пульт ДУ. В остальном настройка устройства не вызывает сложностей.

У всех устройств есть 2 USB порта, AV-вход, Ethernet — RJ-45, выход на наушники, порты HDMI и слот CI. Однако, у «кухонной» модели версия HDMI всего 1.4 и отсутствует оптический выход.

Модели линейки Xiaomi Mi TV P1 предоставляют все, что требуется от современного Smart TV. Каждая версия оснащена соответственно целевой аудитории и назначению. Есть некоторые шероховатости при настройке спутникового телевидения, возможно, кто-то захочет прикупить в комплект усилитель звука, но в данной линейке минусы сглаживаются шустрой ОС, качеством сборки и, конечно же, ценой. Чаще всего эту модель приобретают с диагональю 55”.