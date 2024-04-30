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Электроника и техника

Прибыль компании Samsung увеличилась в 10 раз

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.04.2024
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Прибыль компании Samsung увеличилась в 10 раз

Samsung Electronics сообщила о значительном увеличении операционной прибыли в первом квартале 2024 года, достигнув отметки в 6,61 триллиона вон (примерно 4,85 миллиарда долларов), что является десятикратным ростом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот финансовый успех компании был во многом обусловлен рекордными продажами новейших смартфонов серии Galaxy S24 и повышением стоимости полупроводниковых компонентов.

В своём официальном отчёте компания отмечает, что доходы увеличились на 13%, превышая первоначальные прогнозы. В сегменте Mobile Experience (MX) был зафиксирован рост доходов, несмотря на общее снижение спроса на рынке. В результате сезонного падения спроса на смартфоны премиум и среднего классов, высокий уровень прибыльности был достигнут благодаря успешным продажам Galaxy S24 и целенаправленной оптимизации ресурсов.

Прибыль Samsung

Возможности искусственного интеллекта, включая функцию Circle to Search, продолжают пользоваться большой популярностью среди пользователей, что способствовало увеличению продаж.

Несмотря на прогнозируемое сокращение общего спроса во втором квартале, подразделение MX намерено сохранить свою ориентированность на флагманские продукты, распространяя технологии искусственного интеллекта, использованные в Galaxy S24, и на другие топовые модели для повышения их конкурентоспособности.

Спрос на продукты, использующие генеративный искусственный интеллект, остаётся стабильным, а интерес к DDR5 и SSD высокой плотности продолжает поддерживать значительные показатели, что способствовало возвращению прибыльности всего бизнеса в сфере памяти. По прогнозам Samsung, эта тенденция сохранится во втором квартале, несмотря на непредсказуемость, связанную с макроэкономическими изменениями и геополитическими конфликтами.

Источник — samsung.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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