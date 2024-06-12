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Появились первые рендеры Pixel Watch 3 XL

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.06.2024
123 Просмотра 0
Появились первые рендеры Pixel Watch 3 XL

Следующими умными часами от Google станут Pixel Watch 3, и по слухам, они появятся в большем размере. Благодаря новым изображениям стало известно, что эта более крупная модель будет называться Pixel Watch 3 XL. Ранее предполагалось, что она будет называться Pixel Watch 3 Pro, но компания решила остановиться на другом названии.

Эта схема наименования указывает на то, что более крупная модель получит увеличенный дисплей и, возможно, более ёмкую батарею, однако других существенных изменений не предвидится. В отличие от моделей Pixel 8 и Pixel 8 Pro, где версия «Pro» действительно имеет больше функциональных возможностей, здесь различия менее значительны. Ожидается, что Google представит новые устройства Pixel Watch на своем мероприятии позже в этом году. Тем не менее, благодаря утечкам изображений Pixel Watch 3 XL, мы можем увидеть их раньше.

Pixel Watch 3 XL полу боком

Первые Pixel Watch от Google привлекли внимание своим элегантным дизайном, и Google не видит причин что-то менять. Это же касается и Pixel Watch 2. Ранее утечки о Pixel Watch 3 указывали на то, что Google продолжит следовать этому пути. Новые изображения Pixel Watch 3 XL подтверждают, что дизайн останется неизменным.

Утечка рендеров, предоставленных OnLeaks, демонстрирует неизменный стиль оригинальных часов. Бесшовный куполообразный стеклянный дизайн, вдохновленный каплей воды, сохранен. Также на правой стороне остается цифровая корона с одной кнопкой над ней. Хотя общий дизайн остался прежним, это не значит, что Google вообще ничего не изменила.

Pixel Watch 3 XL спереди и сзади

Размер дисплея составит 1,45 дюйма, что больше по сравнению с 1,2-дюймовой панелью предыдущих моделей Pixel Watch. Кроме того, новые часы будут толще. Толщина корпуса увеличится до 13,89 мм, а полные размеры составят 45 x 45 x 13,89 мм. Это, скорее всего, сделано для размещения батареи большего размера и дополнительных датчиков. Хотя конкретной информации о новых датчиках или ёмкости батареи нет, известно, что Google изменил систему крепления ремешков для Pixel Watch 3 XL.

Pixel Watch 3 XL спереди

Часы будут оснащены более крупной системой крепления ремешка. Это логично, учитывая увеличенный дисплей и корпус. Однако это означает, что ремешки от Pixel Watch 3 и Pixel Watch 3 XL не будут взаимозаменяемыми. К сожалению, если вы обновите Pixel Watch 2 до Pixel Watch 3 XL, старые ремешки не подойдут.

На изображениях показан слегка обновленный кожаный ремешок с той же застежкой, что и раньше. Однако это всего лишь рендеры, и сложно сказать, используется ли здесь искусственная кожа, как в старых ремешках.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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