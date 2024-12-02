У Casio случился коллаб с Pac-Man

Ностальгия по 80-м и любовь к Pac-Man? Casio представила новые часы, которые идеально сочетают ретро-дизайн с современной функциональностью. К праздникам компания выпустила четыре ограниченные модели часов с культовым героем Pac-Man и элементами классических аркадных игр. Это настоящий подарок для фанатов ретро и любителей стильных аксессуаров!

В коллекции есть модели на любой вкус и кошелёк. Например, CA-53WPC-1B – это часы в стиле ретро-калькуляторов с жёлтым корпусом, встроенным калькулятором (до 8 цифр!), секундомером, автоматическим календарём и будильником. И всё это с впечатляющим сроком службы батареи – до пяти лет!

Модель F-91WPC-1A более простая по функционалу (секундомер и будильник), но зато очень стильная: чёрный корпус и браслет украшены изображениями Pac-Man и знаменитым «Waka Waka»!

Для тех, кто предпочитает металлический браслет, Casio предлагает A168WEPC-7A. Дизайн более элегантный, но с теми же узнаваемыми элементами Pac-Man.

А вот ABL-100WEPC-1B – это настоящий хит для любителей современных технологий и ретро-стиля одновременно. Эти часы сочетают винтажный дизайн с Bluetooth-соединением и шагомером! Часы Casio Pac-Man – это не просто аксессуар, а кусочек детства и стильный элемент образа.

Источник — playfront