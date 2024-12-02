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Samsung зарегистрировала торговую марку Moderate Bass

Мария Старкова Мария Старкова
02.12.2024
457 Просмотров 0
Samsung зарегистрировала торговую марку Moderate Bass

Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака в Великобритании. Этот товарный знак относится к технологии, которую Samsung называет «Умеренный бас» (Moderate Bass). Что же включает в себя заявка?

Заявка охватывает довольно широкий спектр продукции. Это телевизоры, саундбары, колонки и программное обеспечение для управления телевизорами.Судя по всему, это какая-то аудиотехнология или настройка, позволяющая пользователям регулировать уровень басов в своих телевизорах или акустических системах. Пока неясно, предназначена ли она для снижения уровня басов (например, в сабвуферах) или, наоборот, для его повышения до оптимального уровня на устройствах со слабыми низкочастотными динамиками. В самой заявке на товарный знак подробностей нет.

Стоит отметить, что современные телевизоры Samsung, особенно в средне- и высокоценовом сегментах, могут похвастаться неплохими встроенными динамиками. Саундбары Samsung также продвинулись далеко вперёд, предлагая превосходное звучание благодаря технологиям, таким как Dolby Atmos. А в сочетании с фирменной технологией Q-Symphony, динамики телевизора и саундбара работают вместе, создавая потрясающий объемный звук, будто вы в кинотеатре.

Возможно, Moderate Bass призван дополнительно улучшить и без того хорошее качество звука, но пока это лишь предположение. К тому же, не все заявки на товарные знаки приводят к реальным продуктам, поэтому придется подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Мы обязательно сообщим вам, как только появится новая информация.

Источник — sammobile

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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