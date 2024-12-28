У Apple iPhone 17 частота обновления экрана будет выше

Многие пользователи были разочарованы тем, что базовые модели iPhone 16 по-прежнему имели частоту обновления экрана всего 60 Гц, что особенно заметно в сравнении с флагманскими моделями за 799 долларов и выше.

Однако, появилась информация, что iPhone 17, выходящий в 2025 году, может исправить эту ситуацию. Информатор Digital Chat Station сообщил, что Apple планирует внедрить более высокую частоту обновления для стандартных и Plus моделей iPhone 17. Сейчас технология ProMotion с адаптивной частотой обновления 120 Гц (от 1 до 120 Гц) доступна только в Pro и Pro Max версиях, но в 2025 году она может стать стандартной для всей линейки.

Хотя точная частота обновления для iPhone 17 пока неизвестна, есть предположение, что она составит 90 Гц, и возможно, без адаптивной функции. Также сообщается, что Apple разрабатывает ультратонкий iPhone 17 Air толщиной 5-6 мм, который, вероятно, станет конкурентом Samsung Galaxy S25 Slim. Кроме того, утечки показывают, что дизайн камер нового смартфона будет вдохновлен Google Pixel.

Источник — gizmochina