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Samsung Galaxy S25 Ultra получит невероятно яркий экран

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.12.2024
5 Просмотров 0
Samsung Galaxy S25 Ultra получит невероятно яркий экран

Samsung Galaxy S25 Ultra порадует пользователей значительно более ярким дисплеем, несмотря на отсутствие радикальных изменений в OLED-технологии. Производитель, по всей видимости, сосредоточился на оптимизации существующей панели и добавлении новых функций.

Ожидается, что максимальная яркость достигнет 3000 нит. Это на 400 нит больше, чем у предшественника Galaxy S24 Ultra (2600 нит). Некоторые источники даже упоминают показатель в 3100-3400 нит, что составляет увеличение на 20-30%. Это позволит комфортно пользоваться смартфоном даже под прямыми солнечными лучами.

Разрешение экрана останется прежним – 3120×1440 пикселей, как и у S24 Ultra. При этом, благодаря использованию, предположительно, OLED-панели M13+, цветопередача станет ещё более точной, а углы обзора шире. Диагональ экрана составит 6,86 дюйма, а дизайн изменится, став более элегантным за счет уменьшения рамок и скругления углов. В целом, смартфон станет немного компактнее предшественника.

Помимо улучшенного дисплея, Galaxy S25 Ultra получит обновленную систему камер: основная камера сохранит разрешение 200 Мп, но с новой матрицей и/или объективом. Улучшения коснутся и сверхширокоугольной, и портретной камер – они получат новые сенсоры по 50 Мп. Телевик, вероятно, обзаведется объективом с переменным фокусным расстоянием.

Также ожидается увеличение оперативной памяти до 16 ГБ, использование памяти UFS 4.0, а также внедрение бесшовных обновлений программного обеспечения. Ёмкость батареи, по слухам, останется на уровне 5000 мАч. Предполагаемая дата презентации – 22 января следующего года. Вместе с Galaxy S25 Ultra, Samsung планирует представить модели Galaxy S25, S25+, а также другие новинки.

Источник — sammyfans

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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