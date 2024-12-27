Яндекс покупает сервис «Бери заряд!»

Компания Яндекс приобрела сервис «Бери заряд!» и теперь выделяет его в отдельное бизнес-направление. Это новое направление будет находиться в группе арендных сервисов Яндекс Go, среди которых уже имеются каршеринг, самокаты и велосипеды. Руководить этим направлением будет Артём Молчанов, операционный директор Яндекс Go, и команда «Бери заряд!» продолжит свою работу под его наставничеством.

Основная задача нового направления заключается в том, чтобы упростить передвижение людей по городам. В первую очередь команда сосредоточится на развитии инфраструктуры для аренды — планируется расширение географии и увеличение количества зарядных станций, а также транспорта в наиболее востребованных местах.

Для определения таких локаций Яндекс будет использовать свои технологии прогнозирования спроса и анализа транспортных потоков. Чтобы ускорить процесс внедрения арендной инфраструктуры, команда намерена привлекать новых партнёров на условиях франшизы.

В ближайшие два года Яндекс планирует инвестировать более 2 миллиардов рублей в распространение зарядных станций. Ожидается, что аренда зарядок станет доступна в Яндекс Go в первом квартале 2025 года.

Источник — yandex