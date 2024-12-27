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Яндекс покупает сервис «Бери заряд!»

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.12.2024
2 Просмотра 0
Яндекс покупает сервис «Бери заряд!»

Компания Яндекс приобрела сервис «Бери заряд!» и теперь выделяет его в отдельное бизнес-направление. Это новое направление будет находиться в группе арендных сервисов Яндекс Go, среди которых уже имеются каршеринг, самокаты и велосипеды. Руководить этим направлением будет Артём Молчанов, операционный директор Яндекс Go, и команда «Бери заряд!» продолжит свою работу под его наставничеством.

Основная задача нового направления заключается в том, чтобы упростить передвижение людей по городам. В первую очередь команда сосредоточится на развитии инфраструктуры для аренды — планируется расширение географии и увеличение количества зарядных станций, а также транспорта в наиболее востребованных местах.

Для определения таких локаций Яндекс будет использовать свои технологии прогнозирования спроса и анализа транспортных потоков. Чтобы ускорить процесс внедрения арендной инфраструктуры, команда намерена привлекать новых партнёров на условиях франшизы.

В ближайшие два года Яндекс планирует инвестировать более 2 миллиардов рублей в распространение зарядных станций. Ожидается, что аренда зарядок станет доступна в Яндекс Go в первом квартале 2025 года.

Источник — yandex

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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