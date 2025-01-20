Трамп вложил состояние в TrumpCoin

Трамп всегда представлял себя успешным бизнесменом, но его финансовые достижения были сомнительными. Он объявлял о банкротстве в разных проектах, и его состояние часто обсуждалось. Запуск TrumpCoin (DTC) — еще одно подтверждение.

Учитывая историю этой нестабильной и шаткой предпринимательской деятельности, становится очевидным, что Трамп за последние 24 часа накопил гораздо больше богатства, чем за всю свою предыдущую жизнь. Да, вы правильно прочитали: с момента запуска мем-монеты под названием TrumpCoin (DTC), накануне своего второго президентского срока, примерно день назад 89 процентов чистого капитала Трампа было связано с криптовалютой, что сделало его состояние более $60 миллиардов. Это сделало его — по крайней мере, на бумаге — одним из 25 самых богатых людей в мире.

Однако затем монета упала примерно на 50 процентов — что означает, что она все еще представляет подавляющее большинство его состояния, но делает его значительно беднее, чем он был этим утром.

Испектор-кошелек TrumpCoin (DTC)

В этой должности будут две важные вещи. Во-первых, Трамп получит большую власть над криптоиндустрией. Он раньше критиковал криптовалюты, но изменил свое мнение, когда это стало выгодно. Теперь он назначил криптоэнтузиаста Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам. Во-вторых, богатые люди, нуждающиеся в услугах Трампа, могут покупать его мем-монеты, чтобы получить влияние.

Это несправедливо в обычном смысле. Единственная причина роста $TRUMP — это то, что Трамп скоро станет 47-м президентом США.

В итоге, ситуация выглядит сомнительно. Криптовалюта Трампа растет не из-за технических или бизнес-навыков, а потому что инвесторы верят, что это принесет дивиденды из-за конфликта интересов в ближайшие четыре года.

Источник — The Byte