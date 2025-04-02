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Криптотехнологии

Энергия для стейкинга на исходе?

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02.04.2025
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Сенатор Тед Круз представил законопроект о необходимости использования избыточной энергии для майнинга.

Федеральная инициатива включает поправки в Налоговый кодекс США, которые разрешают майнинговым компаниям использовать природный газ, который в противном случае сжигался бы или выбрасывался в атмосферу. Это решение направлено на поддержку устойчивости электросетей в Техасе и предполагает преобразование избыточной энергии в электричество. Законопроект была поддержан организацией Digital Power Network, выступающей за интересы владельцев биткоина.

Если закон будет принят, он начнет действовать с 2026 года, но ограничит участие компаний из подсанкционных государств — таких как Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Круз отметил, что законопроект поможет Техасу занять лидирующие позиции в сфере майнинга и станет полезным для экологии.

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