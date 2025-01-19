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Разработка чипа PlayStation 6 завершена — релиз возможен в 2027 году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.01.2025
834 Просмотра 0
Разработка чипа PlayStation 6 завершена — релиз возможен в 2027 году

Разработка PlayStation 6 идёт полным ходом. Судя по последним утечкам, производство зашло гораздо дальше, чем многие думают. Сообщается, что дизайн системы чипа (SoC) уже завершён. Сейчас он находится на стадии предварительной проверки перед началом производства. Известный инсайдер Kepler L2 утверждает, что первый образец SoC (A0 tapeout) планируется выпустить к концу текущего года. Это ключевой этап, за которым обычно следует массовое производство.

Согласно имеющейся информации, в PlayStation 6 будет использоваться чип APU от AMD. Он имеет процессор Zen 5 с кэшем X3D и графический процессор UDNA следующего поколения. Технология 3D V-Cache, применяемая как в CPU, так и в GPU, должна существенно улучшить производительность в играх, активно использующих кэш процессора. Стоит отметить, что Intel также участвовала в тендере на создание чипа для PS6, но проиграла AMD.

Ожидается, что консоль будет способна воспроизводить игры в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду и 8K при 60 кадрах в секунду. Она должна использовать такие технологии масштабирования изображения, как PSSR и, возможно, FSR 4. Sony и AMD также сотрудничают в области искусственного интеллекта. Это, предположительно, будет использоваться для улучшения графики.

Учитывая обычный цикл разработки Sony, выпуск PlayStation 6 прогнозируется на вторую половину 2027 года, или на весну 2028 года. Этот прогноз совпадает с ожиданиями конкурентов из Microsoft. О чем свидетельствуют документы, опубликованные в ходе судебного процесса по приобретению Activision Blizzard. Важно помнить, что вся эта информация основана на утечках и не подтверждена официально.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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