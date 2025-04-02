Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Криптотехнологии » Коэффициент Накамото
Криптотехнологии

Коэффициент Накамото

Рефералов Рефералов
02.04.2025
4 Просмотра 0

Коэффициент Накамото: Измерение децентрализации в блокчейне

Децентрализация подразумевает распределение контроля и принятия решений по сети, что позволяет избежать влияния одной центральной власти. В отличие от централизованных систем, децентрализованные блокчейны обеспечивают прозрачность и снижают риски манипуляций.

Коэффициент Накамото — это метрика, отражающая минимум независимых участников, необходимых для нарушения нормальной работы сети. Чем выше этот коэффициент, тем больше децентрализация и безопасность в сети. Например, сеть с коэффициентом 1 высоко централизована, а с коэффициентом 10 требует коллаборации как минимум 10 независимых участников для контроля.

Для расчета коэффициента необходимо выявить ключевых участников, оценить их контроль над ресурсами и определить, сколько из них требуется для достижения порога в 51%.

Тем не менее, этот коэффициент имеет ограничения: он предоставляет статичное представление о децентрализации, сосредоточивается на определенных подсистемах и может игнорировать других важных факторов. Поэтому для комплексной оценки децентрализации следует использовать этот коэффициент вместе с другими метриками.

1

Рефералов
Перейти в профиль Рефералов

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.