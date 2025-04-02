Главная » Криптотехнологии Коэффициент Накамото Криптотехнологии Коэффициент Накамото Рефералов 4 Просмотра

Коэффициент Накамото: Измерение децентрализации в блокчейне

Децентрализация подразумевает распределение контроля и принятия решений по сети, что позволяет избежать влияния одной центральной власти. В отличие от централизованных систем, децентрализованные блокчейны обеспечивают прозрачность и снижают риски манипуляций.

Коэффициент Накамото — это метрика, отражающая минимум независимых участников, необходимых для нарушения нормальной работы сети. Чем выше этот коэффициент, тем больше децентрализация и безопасность в сети. Например, сеть с коэффициентом 1 высоко централизована, а с коэффициентом 10 требует коллаборации как минимум 10 независимых участников для контроля.

Для расчета коэффициента необходимо выявить ключевых участников, оценить их контроль над ресурсами и определить, сколько из них требуется для достижения порога в 51%.

Тем не менее, этот коэффициент имеет ограничения: он предоставляет статичное представление о децентрализации, сосредоточивается на определенных подсистемах и может игнорировать других важных факторов. Поэтому для комплексной оценки децентрализации следует использовать этот коэффициент вместе с другими метриками.