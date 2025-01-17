Samsung Galaxy S26 может получить батарею на 5500 мАч

До анонса Galaxy S25 осталось еще пять дней. Однако слухи о Samsung Galaxy S26 уже начинают появляться. Один из инсайдеров, Jukanlosreve, ссылаясь на Ice Universe, утверждает, что Galaxy S26 получит революционную кремниево-углеродную батарею. Это подтверждает предыдущие утечки и предполагает значительное улучшение времени автономной работы.

Кремниево-углеродные батареи значительно превосходят литий-ионные по плотности энергии. Это означает, что батарея большей емкости займет такой же объем, как и нынешние. Емкие батареи особенно важно для флагманских устройств, например, Galaxy S26 Ultra, где ожидается емкость должна составить около 5500 мАч. Кроме увеличенной емкости, такая технология более экологична и безопаснее.

Конечно, это пока лишь слухи, но весьма правдоподобные. Xiaomi и OnePlus уже используют подобные батареи в своих флагманах, получая заметное преимущество по сравнению с предыдущими моделями. Учитывая относительно скромную батарею в 5000 мАч у Galaxy S25 Ultra, новинка следующего года от Samsung может стать очень привлекательным предложением.

Новая технология может стать настоящим прорывом, позволяя увеличить время работы смартфонов без увеличения их размеров. Однако, стоит помнить, что это информация получена из неофициальных источников, и её нужно воспринимать с долей осторожности.