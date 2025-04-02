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Криптотехнологии

Биржа Binance приостановила поддержку стейблкоина USDT в Европе

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02.04.2025
8 Просмотров 0

Криптобиржа приняла решение в соответствии с требованиями регулирования MiCA. Также пользователям из Европейского Союза стали недоступны другие стейблкоины, среди которых Dai, First Digital USD, TrueUSD, Pax Dollar, Anchored Euro, TerraUSD, TerraClassicUSD и PAX Gold.

Несмотря на это, европейские клиенты могут продолжать хранить и торговать другими цифровыми активами по бессрочным контрактам. Ранее Binance анонсировала, что планирует исключить стейблкоины, не соответствующие требованиям, до конца второго квартала 2025 года.

Помимо Binance, другие биржи, такие как Kraken, также удаляют со своих платформ активы, не соответствующие новым европейским стандартам. С 24 марта на Kraken также прекращена торговля с USDT для пользователей из Европы.

Такое изменение подразумевает значительные корректировки в криптовалютной активности на европейских рынках. ⚖️

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