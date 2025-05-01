Главная » Криптотехнологии Проект Сэма Альтмана Worldcoin предлагает криптовалюту за сканирование глаз Криптотехнологии Проект Сэма Альтмана Worldcoin предлагает криптовалюту за сканирование глаз Анатолий Пшеницын 0 Просмотров

Сэм Альтман, глава OpenAI (компании, стоящей за ChatGPT), выводит свой проект Worldcoin на новый уровень. Worldcoin был запущен в 2023 году. Он предлагает нечто, звучащее как прямиком из научно-фантастического фильма: сканирование радужной оболочки глаза в обмен на криптовалюту и уникальный цифровой идентификатор.

Что такое Worldcoin и World ID?

Worldcoin использует специальный шар (Orb) для сканирования радужной оболочки глаза. После сканирования вы получаете свой собственный World ID, который компания называет «цифровым паспортом». Этот World ID призван стать вашим уникальным цифровым подтверждением личности в онлайн-мире.

Что вы получаете за сканирование радужной оболочки?

В обмен на регистрацию и сканирование радужной оболочки, вы получаете немного криптовалюты World (WLD). Ее можно потратить сразу или сохранить на будущее.

Зачем нужен World ID?

World ID позволяет проходить аутентификацию в различных веб-, мобильных и децентрализованных приложениях. Самое главное, он анонимно подтверждает, что вы реальный человек, а не бот или искусственный интеллект. По сути, Worldcoin стремится создать финансовую и социальную инфраструктуру, способную справиться с вызовами, которые несет бурное развитие искусственного интеллекта, такими как необходимость отличать людей от ботов в интернете.

За последние пару лет Worldcoin сканировал радужную оболочку глаз людей в более чем десяти странах. В их число вошли Великобритания, Япония, Германия, Испания и Индия. И вот, в среду вечером, на специальном мероприятии компания Альтмана объявила, что с четверга зарегистрироваться смогут и жители США!

Руководитель Worldcoin, Рич Хели, сообщил о запуске новой, более компактной и продвинутой версии шара (Orb) в США и по всему миру. К концу года планируется установить 7500 таких шаров в США. А именно в местах, которые будут относительно легко доступны примерно 180 миллионам американцев.

Как это работает? Самостоятельная проверка!

Компания представила новую систему самостоятельной проверки. Теперь пользователи могут самостоятельно настроить свой World ID с помощью шара (Orb) в различных местах, таких как кофейни и магазины шаговой доступности.

На сцене, менеджер по продукту World ID, Таванда Майкл Маэре, продемонстрировал процесс самопроверки (видео в настоящее время не доступно). Он подключил шар к своему телефону, отсканировав QR-код в приложении World. Затем он повернулся лицом к шару, и устройство отсканировало его радужную оболочку. Всего через несколько секунд процесс был завершен, и Маэре получил несколько токенов криптовалюты WLD в качестве благодарности.

«Сначала он проверяет, что он человек», — пояснил Хели. «Затем он информирует его о том, что его данные отправляются только на его устройство, чтобы он мог ими управлять, а затем напоминает ему, что все его данные удаляются с шара».

Где зарегистрироваться в США?

С четверга шары будут доступны в нескольких местах в США:

San Francisco World Flagship Space (281 Geary St)

Austin World Space (417 2nd St, Остин, Техас)

Los Angeles World Flagship Space (8585 Melrose Ave, Западный Голливуд)

Miami World Flagship Space (257 NW 24th St, Майами, Флорида)

Конфиденциальность и опасения

Хотя многие люди с энтузиазмом относятся к идее безопасной глобальной цифровой идентификации и новым способам распределения денег, другие выражают обеспокоенность по поводу конфиденциальности, слежки и того, как обрабатываются биометрические данные. Несмотря на то, что Worldcoin утверждает, что не хранит необработанные изображения глаз и использует криптографию для защиты личности людей, опасения все равно остаются.

Worldcoin обещает новый подход к идентификации в цифровом мире, но вопросы конфиденциальности и безопасности остаются ключевыми для его успешного внедрения. Следите за развитием событий!