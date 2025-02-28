Лучшие недорогие фотоаппараты и камеры 2025 года

Я оценил лучшие недорогие фотоаппараты и камеры по цене, качеству сборки и функциям, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от своих денег.

Я всегда хочу быть уверенным, что получу как можно больше за свои деньги, когда покупаю новый фотоаппарат. И этот тонкий баланс между качеством сборки и функциями особенно важен при выборе лучшей дешевой камеры на рынке. В наши дни трудно найти действительно плохую камеру, но в то время как лучшие профессиональные камеры — это многофункциональные инструменты для создания изображений, подходящие для любых ситуаций, лучшие дешевые камеры — это тщательно продуманные компромиссы.

28.02.2025 Обновление Рейтинг обновлен.

Компромиссы не являются изначально плохими, но это означает, что в нижнем сегменте рынка больше несоответствия, и бюджетная покупка, которая подходит для ваших потребностей в фотографии или видеосъемке, может не соответствовать критериям другого пользователя. Вот почему я собираюсь рекомендовать камеры, которые сочетают в себе характеристики и хорошую стоимость, но с разными опциями для разных фотографов.

Например, если вы энтузиаст, готовый потратить немного больше, Canon EOS RP — отличный выбор. Конечно, это самая дорогая модель в этом списке, но вам будет трудно найти более дешевую полнокадровую камеру. Sony A6100, с другой стороны, более доступный вариант, и его форм-фактор делает его идеальным маленьким компаньоном для путешествий.

Но если вы ищете выгодную сделку, то Olympus OM-D E-M10 IV — это своего рода находка в 2024 году. Конечно, ему уже несколько лет, так что вам придется немного пожертвовать технологиями, но вам будет трудно найти камеру с такой же родословной в этом ценовом диапазоне. Изначально она продавалась намного дороже.

И все же мой общий выбор лучшей дешевой камеры также оказался одной из лучших камер для новичков . Я, конечно же, говорю о Canon EOS R100. Ее легкое управление делает съемку легкой, а ее достойный набор функций будет расти вместе с вами по мере того, как вы совершенствуетесь как фотограф.

Существуют даже более дешевые альтернативы, поэтому ознакомьтесь с лучшими камерами по цене до $200/£200 и лучшими камерами по цене до $500/£500, если у вас более строгий бюджет. Вам решать, насколько далеко вы готовы зайти в погоне за качеством, но все эти камеры предлагают многое за ваши деньги и помогают продвинуть ваши творческие навыки дальше.

1 Canon EOS R100 Лучший недорогой фотоаппарат в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: размер APS-C

Мегапиксели: 24,1 МП

Тип экрана: фиксированный 3-дюймовый (не сенсорный) экран, 1,04 млн точек

Видоискатель: 2,36 млн точек, частота обновления до 60 кадров в секунду

Максимальная скорость серийной съемки: 6,5 кадров в секунду (3,5 кадра в секунду с автофокусировкой)

Максимальное разрешение видео: 4K до 25p (кроп 1,55x) Плюсы Дешево, но эффективно

Отличное качество изображения

Управляемое меню, которое поможет вам в обучении Минусы Нет сенсорного экрана

4K обрезано, нет Dual Pixel AF

Ограниченный диапазон ISO

EOS R100 от Canon — это изящный маленький недорогой фотоаппарат, который действительно портативен, весит всего 350 г. Хотя ее размер отлично подходит для того, чтобы положить ее в рюкзак или сумку, я обнаружил, что это ограничивает количество элементов управления, которые можно разместить на корпусе, и вам не хватает прямых кнопок для многих часто используемых функций. Вы получаете доступ к большинству настроек на экране, и поскольку R100 предлагает такой полезный управляемый интерфейс — который объясняет эффекты, такие как малая глубина резкости, для новичков или тех, кто только изучает технические стороны фотографии — это, безусловно, не проблема.

Что мне больше всего нравится в R100, так это его гибкость для разных уровней пользователей. Датчик 24,1 МП вполне подходит для самых требовательных любителей, а камера использует ту же гибридную систему автофокусировки, что и более продвинутые цифровые зеркальные фотокамеры Canon. Она быстрая и надежная, с функцией отслеживания Face+ с функцией обнаружения глаз, которая поможет вам получить более четкие снимки при съемке семьи или общих событий. К сожалению, система Dual Pixel AF в R100 недоступна при записи видео 4K, а дополнительный кроп-фактор для отснятого материала 4K еще больше ее ограничивает. Но это фотокамера с дополнительными видеофункциями, а не настоящий гибрид.

EOS R100 — самая дешевая камера в линейке беззеркальных камер производителя, но она удивительно хороша для своей цены. Во время тестирования редактор Digital Camera World описал ее как оптимизированную камеру для новичков, добавив, что «она обладает достаточной мощностью для опытных пользователей, чтобы выжать из нее впечатляющую производительность. Возможности 24,1-мегапиксельного сенсора, надежной автофокусировки и отличной линейки объективов делают ее идеальной для тех, кто переходит от телефонной фотографии. Не говоря уже о студентах и ​​энтузиастах, которые ищут отличную первую камеру, которая не опустошит ваш кошелек». EOS R100 — лучшая дешевая камера в целом, способная расти вместе с вашими навыками.

Подойдёт, если: ✅ Вы переходите с телефона: управляемый интерфейс и удобные меню помогут вам начать работу, если вы новичок в камерах.

✅ Вам нужна семейная камера: благодаря отличному качеству изображения и мгновенной автофокусировке R100 отлично подходит для запечатления семейных моментов. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужен сенсорный экран: большинство современных камер имеют сенсорное управление, но EOS R100 использует D-pad для навигации.

❌ Вам не нужно покупать объектив: возможность менять объективы для кого-то хороша, а для кого-то — головная боль. Это также увеличивает первоначальную стоимость

2 Sony A6100 Лучшая недорогая камера для путешествий

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: APS-CРазрешение: 24,2 МП

Объектив: байонет Sony E

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с углом обзора 180 градусов, 1440 тыс. точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 1440 тыс. точек

Макс. скорость серийной съемки: 11 кадров в секунду

Макс. разрешение видео: 4K Плюсы Автофокусировка с отслеживанием в реальном времени

Запись видео 4K

180-градусный экран Минусы Отсутствие стабилизации сдвига сенсора в корпусе

Электронный видоискатель с низким разрешением

Пластиковый корпус

Sony A6100 набирает обороты, выпущенная в 2019 году как обновление бестселлера A6000. Так как же она поживает в 2024 году? Довольно неплохо, если учесть ее превосходный следящий автофокус, максимальную скорость серийной съемки 11 кадров в секунду, видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду, а также простые в использовании меню и хорошо обозначенные элементы управления. A6100 не хватает некоторых областей, но они скромны для этой цены. Например, нет встроенной стабилизации изображения, а сенсорный экран управляет некоторыми, но не всеми функциями — вы можете выбирать точки автофокусировки и увеличивать и уменьшать масштаб во время воспроизведения, но не можете перемещаться по меню касанием.

Тем не менее, 180-градусный сенсорный экран идеально подходит для селфи и видеоблогов, а наш обозреватель обнаружил множество других функций видео, которые могут его порадовать. «A6100 может похвастаться 4K-съемкой с полным считыванием пикселей и без объединения пикселей. Также доступна быстрая и замедленная съемка видео, а камера получила входной разъем для внешнего микрофона, которого нет в A6000». К сожалению, нет места, чтобы втиснуть разъем для наушников для мониторинга уровня звука.

Мы не были поражены A6100, когда он только вышел, потому что он стоил намного дороже своего предшественника. Однако его цена упала, сделав его гораздо более выгодной покупкой. Это отличный выбор для новичков в фотографии, видеоблогеров и всех, кто хочет перейти от смартфона или камеры «наведи и снимай» к ручному режиму, зуму и лучшему качеству изображения на серьезной — и действительно портативной — камере.

Я выбрал ее как лучшую дешевую камеру для путешествий из-за ее небольшого веса, размера и исключительного срока службы батареи. Вы получаете от 380 до 420 снимков для фотографий и около 125 минут видео, что превышает возможности более новой EOS R100, представленной выше, поэтому вы можете снимать дольше. В небольшом корпусе заключено много качества, и этот корпус легко адаптировать с помощью сотен различных объективов с байонетом E.

Подойдёт, если: ✅ Вы новичок: конструкция и функции хорошо подходят для тех, кто впервые берет в руки настоящую камеру. Продвинутым пользователям может потребоваться больше элементов управления.

✅ Вам нужна долговечная батарея: A6100 может выдержать более 400 снимков без необходимости подзарядки, что очень важно для путешествующих фотографов. Не подойдёт, если: ❌ Вы неуверенно снимаете с рук: без IBIS у вас будет меньше свободы в выборе выдержки и резкости изображения при слабом освещении.

❌ Вы снимаете на открытом воздухе: корпус камеры не является водонепроницаемым и не защищен от воздействия окружающей среды, и может выйти из строя, если вы используете ее в плохую погоду.

3 Olympus OM-D E-M10 Mark IV Лучший недорогой фотоаппарат ретро



9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: Micro Four Thirds

Мегапиксели: 20,3 МП

Экран: 3-дюймовый наклонный сенсорный экран, 1037 тыс. точек

Видоискатель: электронный, 2360 тыс. точек

Объектив: Микро 4/3Скорость серийной съемки: 15 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: Средний/Энтузиаст Плюсы 5-осевая стабилизация изображения

3-дюймовый откидной монитор

Огромный выбор доступных линз Минусы Пластиковый корпус

Нет порта микрофона для видеоблогеров

Нет порта USB-C

Olympus OM-D E-M10 Mark IV была доступной с момента запуска. Это по-прежнему одна из моих любимых недорогих камер для начинающих фотографов и видеоблогеров, которые хотят что-то более стильное и ретро-выглядящее, чем большинство полностью черных предложений. Olympus OM-D E-M10 Mark III , которая вышла раньше, была совершенной камерой Micro Four Thirds с большим набором возможностей, но ее устаревший датчик 16 МП и контрастная АФ оставляли место для улучшения.

Mark IV — достойное обновление с 20,3-мегапиксельным сенсором, быстрым режимом серийной съемки 15 кадров в секунду и более быстрым режимом непрерывной фокусировки. К сожалению, нет порта микрофона, чтобы соответствовать возможностям видеосъемки камеры, которые включают 4K при 30p, 25p, 24p и Full HD при 60p и 50p.

Я большой поклонник дизайна, который напоминает традиционные пленочные камеры и нравится тем, кто ценит винтажную эстетику. Однако в нем есть и современные штрихи, например, наклонный ЖК-дисплей, который, как и Sony A6100, может поворачиваться на 180 градусов вниз, создавая идеальный монитор для селфи или видеоблогинга. И хотя корпус выполнен из пластика, а не из металла (чтобы снизить вес), он прочный, с тремя дисками на верхней части камеры для изменения настроек и режимов.

В отличие от некоторых камер в этом списке, OM-D E-M10 Mark IV имеет 5-осевую стабилизацию изображения с ступенями компенсации до 4,5 EV, и наш обозреватель обнаружил, что «даже изображения, снятые при слабом освещении с более длинной выдержкой, все равно получаются резкими… обеспечивая плавные кадры при ходьбе с камерой в руках». Бренд Olympus больше не существует, но OM-D E-M10 Mark IV по-прежнему занимает высокое место в моем списке рекомендаций для фотографов-любителей.

Подойдёт, если: ✅ Вы в основном снимаете с рук: встроенная система стабилизации изображения позволяет сохранять резкость снимков даже при выдержке 1/8 секунды.



✅ Вам нужен широкий выбор объективов: с камерой совместимы сотни объективов формата Micro Four Thirds. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужен полнокадровый датчик: формат Micro Four Thirds никогда не обеспечит того же качества, что и полнокадровый.

❌ Вы в основном снимаете видео: у вас нет порта USB-C или микрофона, а видео 4K ограничено 30 кадрами в секунду, но это соответствует большинству дешевых камер в этом списке.

4 Canon PowerShot SX740 HS Лучший недорогой фотоаппарат

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1/2,3 дюйма

Мегапиксели: 20,3 МП

Объектив: 24-960 мм f/3.3-6.9

ЖК-дисплей: 3 дюйма, наклонный, 922 тыс. точек

Макс. скорость серийной съемки: 10 кадров в секунду

Макс. разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: Новичок Плюсы Отличный зум для такого маленького корпуса

Хороший оперативный ответ

4К видео Минусы Нет сенсорного экрана или электронного видоискателя

Съемка в формате Raw недоступна

ISO ограничено 3200

Наш обозреватель обнаружил, что качество изображения не дает больших преимуществ смартфону высокого класса, но в основном похвалил дизайн, который включает в себя откидной 3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 922 тыс. точек (не сенсорный) и физический диск переключения режимов. «Спереди и сзади есть большие, цепкие панели, а камера удобно и надежно лежит в руке — освежающе, если вы больше привыкли к скользкому, тонкому смартфону».

Главной особенностью PowerShot SX740 HS является его 40-кратный оптический зум, который фактически составляет 24-960 мм и предлагает чрезвычайно универсальную перспективу съемки. В то время как снимки начинают трястись на дальнем конце, 5-осевая оптическая стабилизация изображения сохраняет снимки резкими на больших фокусных расстояниях.

Мы не обнаружили, что качество изображения среднее, но и ни в коем случае не ужасное. Хотя экспозамер был в целом точным — с некоторыми задержками в автоматическом режиме — и камера хорошо балансирует, сохраняя детали в светах и ​​тенях, динамический диапазон ограничен, и снимки с более высоким контрастом могут выглядеть довольно плоскими. Учитывая, что вы можете снимать только в JPG, а не в RAW, становится сложнее улучшать изображения при обработке, поскольку данных просто нет. При слабом освещении небольшой 1/2,3-дюймовый сенсор и максимальная чувствительность ISO 3200 являются ограничениями.

Так зачем же покупать PowerShot SX740 HS? Благодаря ручному, автоматическому и творческому управлению она подходит для разных уровней мастерства и проста в использовании для новичков. Как добавляет наш рецензент, «если вы ищете универсальную камеру для путешествий с большим зумом, она вас не разочарует».

Подойдёт, если: ✅ Вам нужен большой зум: с 40-кратной оптической мощностью вы можете приблизиться к объектам с гораздо большего расстояния.

✅ Вам нравится дизайн компактов: SX740 HS не намного больше смартфона или намного лучше. Но он предлагает традиционное управление, если вы предпочитаете физические кнопки. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужны снимки в формате RAW: Если вам нужна возможность делать снимки в формате RAW (которые содержат больше деталей и деталей), то здесь вы ее не найдете.

❌ Вам нравится снимать с видоискателем: Вероятно, из-за компактных размеров камеры в ней нет электронного видоискателя, через который можно было бы просматривать и компоновать изображения.

5 Canon EOS RP Лучший недорогой полнокадровый фотоаппарат

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер сенсора: полнокадровый CMOS

Разрешение: 26,2 МП

Крепление объектива: Canon RF

Экран: 3,0-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1040 тыс. точек

Видоискатель: EVF OLED, 2360 тыс. точек

Максимальная непрерывная съемка: 5 кадров в секунду

Видео: 4К

Уровень пользователя: Начинающий Плюсы Компактный и легкий

Отличное соотношение цены и качества

4К видео Минусы Ограниченный выбор объективов

Отсутствует встроенная стабилизация изображения

Плохое время работы батареи

EOS RP была второй полнокадровой беззеркальной камерой Canon , выпущенной как более компактная, легкая и дешевая альтернатива EOS R. Она разработана как компактная, доступная и простая в использовании точка входа в полнокадровую беззеркальную систему Canon, и она блестяще справляется с этой задачей. К сожалению, снижение цены также означает снижение функций, и у RP отсутствует IBIS для стабилизации снимков при ходьбе и хаотичных движений, а также изображений при слабом освещении.

Как давний пользователь Canon, я полюбил EOS RP, когда я его тестировал. Качество изображения, динамический диапазон и управляемость были на уровне, которого я ожидал от полнокадровой Canon, но ее размер был освежающим по сравнению с более тяжелыми зеркальными камерами, к которым я привык. Однако небольшие размеры камеры означают, что она иногда может казаться перегруженной более крупными объективами. Режим видео 4K также имеет некоторые оговорки — кадр изображения обрезается в 1,6 раза, и вы не сможете использовать быструю систему Dual Pixel CMOS AF от Canon, если не уменьшите разрешение до Full HD.

С другой стороны, снимки четкие и резкие, сенсорный экран с переменным углом наклона — настоящее преимущество как для фото, так и для видео, а с адаптером объектива EF вы можете использовать существующие объективы Canon DSLR вместе с новой, но развивающейся системой объективов RF. Наш рецензент считает, что «RP, безусловно, не получит никаких наград за скорость, с режимом серийной съемки 4 кадра в секунду в режиме Servo AF или 5 кадров в секунду в режиме One Shot, но она запишет до 50 14-битных файлов RAW на карту UHS-II, прежде чем камера начнет замедляться, что значительно выше среднего показателя для камеры, не предназначенной для спортивной фотографии».

При цене около $1000 EOS RP является самой дорогой «дешевой» камерой в этом списке, но для полнокадровой модели ее цена фантастическая. Чем дешевле она становится, тем больше она мне нравится.

Подойдёт, если: ✅ Вы уже вложились в Canon: если у вас есть куча объективов EF, вы все равно можете использовать их с EOS RP через адаптер.

✅ Вам нужны преимущества полнокадровой камеры: лучшие характеристики при слабом освещении и малая глубина резкости — два основных преимущества полнокадровой матрицы. Не подойдёт, если: ❌ Вы планируете использовать зум-объективы: EOS RP может немного затеряться среди больших и длинных объективов и лучше подходит для коротких фиксов, таких как 35 мм и 50 мм.

❌ Вы можете позволить себе EOS R: RP уже самый дорогой в этом руководстве. Увеличьте свой бюджет для EOS R, и вы получите лучшую автофокусировку и возможности видеосъемки.

6 Sony ZV-1F Лучший недорогой фотоаппарат для видеоблоггера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Сенсор: 1 дюйм

Разрешение: 20,1 МП

Объектив: эквивалент 20 мм f/2

ЖК-дисплей: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 921 тыс. точек

Видоискатель: Нет Плюсы Легкий и компактный

Очень простое управление

Точная автофокусировка по глазам Минусы Разочаровывающий режим стабилизации

Среднее качество изображения

Если вы хотите перейти от камеры смартфона к специализированному устройству для видеоблогов, но не готовы тратить много денег, Sony ZV-1F — это фантастический вариант. Во время тестирования мы почувствовали, что он в значительной степени оправдывает свое обещание бюджетного видеоблогинга, и наш рецензент особенно похвалил скорость и точность его системы автофокусировки для объектов — или видеоблогеров — в движении. «У него есть проверенная превосходная система автофокусировки с отслеживанием глаз от Sony, поэтому ваше (или любое) лицо, на которое вы направите камеру, будет надежно удерживаться в фокусе, с этой точной фокусировкой на ближайшем глазу».

Когда я использовал Sony ZV-1F, я обнаружил, что экран на 360 градусов идеален для забавных ракурсов, сенсорный экран интуитивно понятен, а меню легко перемещаться. Никогда раньше не пробовал ни одну из камер Sony Z-line, я снимал видео и аудио в течение нескольких минут и так же быстро отправлял клипы на свой телефон. Как и наш рецензент, возможность автоматически осветлять лица и сглаживать тона кожи была эффективной, хотя и не в моем вкусе.

Будучи недорогим, ZV-1F не так хорошо собран, как ZV-E10. «Пластик хорошего качества, но он кажется немного дешевым в руке, и он не обеспечит должной защиты от значительных ударов или падений». Отснятые нами на открытом воздухе кадры также были немного тусклыми и ненасыщенными, а цифровая стабилизация камеры привела к дрожанию кадров во время ходьбы. Качество неподвижных изображений было так себе, а отсутствие ручных кнопок может разочаровать начинающих фотографов, желающих больше контролировать свои снимки.

Все это звучит негативно, но на самом деле Sony ZV-1F — это блестящий вариант для бюджетных видеоблогеров, которые хотят простоты использования и в основном снимают в помещении. Мне очень понравилось использовать эту маленькую камеру; ее очень весело передавать друзьям, у нее встроенный микрофон лучше, чем у большинства смартфонов, и она делает аккуратные клипы, готовые для социальных сетей.

Подойдёт, если: ✅ Вы фотографируете в первую очередь в социальных сетях: если ваши видео сразу попадают в TikTok, YouTube или Instagram, ZV-1F может отправлять контент на ваш телефон с помощью удаленной съемки.

✅ Вы в основном снимаете в помещении: микрофон и стабилизация ZV-1F лучше всего работают внутри помещения, как и режимы фокусировки на лице и объекте. Не подойдёт, если: ❌ Вам понадобится сменить объектив: встроенный объектив ZV-1F нельзя заменить, поэтому, если вам нужна большая универсальность, чем фиксированный 20-миллиметровый объектив, то эта камера не для вас.

❌ Вам нужно снимать высококачественные фотографии: качество изображения во время нашего тестирования было довольно средним, и начинающим или опытным фотографам оно не подойдет.

7 GoPro Hero10 Black Лучшая недорогая экшн-камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 5K / 60 кадров в секунду

Фотографии: 23 МП

Сенсорный экран: есть (2)

Время работы батареи: 1:41

Водонепроницаемость: 10 м

Размер: 70 х 48 х 41 мм

Вес: 150 г Плюсы Отличная стабилизация изображения

Съемный объектив

Медиа «Моды» добавляют функциональность

Высокая скорость проводной передачи данных Минусы Плохая работа при слабом освещении

Время работы батареи не блестящее

GoPro Hero 10 Black была моей любимой экшн-камерой с момента ее выпуска в 2021 году, и она хорошо конкурирует с последней Hero 12 Black, несмотря на ее отличную цену. Она может снимать видео с разрешением 5,3K со скоростью до 60 кадров в секунду или 4K со скоростью 120 кадров в секунду, что превосходит все дешевые камеры в этом списке. Вы можете делать 19,6-мегапиксельные снимки из видео 5,3K, а автономные режимы фотосъемки включают стандартный, серийный, ночной, SuperPhoto и RAW Photo .

Hero 10 Black имеет знакомый кубовидный дизайн GoPro с двумя ЖК-дисплеями: 1,14-дюймовым экраном спереди и основным 2,27-дюймовым сенсорным экраном сзади. Откидные ножки внизу также позволяют легко монтировать камеру без корпуса. Как и все экшн-камеры, пластиковая Hero 10 Black прочная и долговечная, водонепроницаемая на глубине до 33 футов (10 метров) и легкая — всего 153 г. Но в ее крошечном корпусе заключена огромная мощь.

Во время тестирования мы обнаружили, что улучшенный процессор GP2 камеры делает ее намного более быстрой, чем Hero 9, как для сенсорного управления, так и для передачи файлов. Мне всегда нравилось, как легко делиться отснятым материалом с камеры, используя беспроводную передачу на мой iPhone и улучшенное приложение GoPro Quik. Наш обозреватель также обнаружил, что «вы можете выгружать отснятый материал и фотографии с помощью проводного соединения. Это сокращает время передачи до половины, с поддержкой Hero 10 на разъем USB-C или Lightning».

GoPro по-прежнему остается самым популярным брендом экшн-камер. Это означает, что существует множество доступных модов и аксессуаров для улучшения функциональности камеры, таких как плавающее устройство, крепление на шлем или собачья шлейка, и превращает ее в швейцарский армейский нож для съемки на открытом воздухе. Является ли это самой дешевой экшн-камерой на рынке? Нет, но она предлагает лучшее соотношение цены и качества.

Подойдёт, если: ✅ Вам нужна экшн-камера для новичков: GoPro теперь позиционирует ее как экшн-камеру для новичков, а простота в эксплуатации и приемлемая цена подтверждают это.

✅ Вам нужны замедленные видео: вы можете выбрать уровень замедленной съемки, применяемый к отснятому материалу, вплоть до Super 8x Slo-Mo при разрешении 2,7K. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужны высококачественные кадры: Кадры с GoPro ограничены встроенным широкоугольным объективом, и они все равно выглядят сжатыми, а не кинематографичными.

❌ Вы социальный фотограф: Hero 10 Black менее универсален, чем 11 Black для вертикальных форматов съемки, у которого сенсор 8:7.

8 Canon EOS 2000D Лучший недорогой цифровой зеркальный фотоаппарат

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Зеркальная зеркальная камера

Сенсор: APS-C CMOS, 24,1 МП

Крепление объектива: Canon EF/EF-S

Экран: 3,0 дюйма, 921 тыс. точек

Видоискатель: оптический

Непрерывная съемка: 3 кадра в секунду

Видео: 1080p

Уровень пользователя: Начинающий Плюсы Легко использовать

Логичные элементы управления Минусы Устаревшие характеристики

Нет сенсорного экрана

Нет видео 4K

Canon Rebel T7 (EOS 2000D в Европе и EOS 1500D в Австралазии) существует уже более шести лет, и некоторые ее характеристики выглядят устаревшими по сравнению с современными камерами. Эта маленькая DSLR-камера имеет фиксированный задний экран, снимает только видео Full HD, а не 4K, и не оснащена системой Canon Dual Pixel CMOS AF для более быстрой фокусировки в режиме Live View.

Но это самая дешевая цифровая зеркальная камера, которую вы можете купить сегодня, и она остается на рынке по уважительной причине. Она предлагает 24-мегапиксельный датчик и дает вам доступ к действительно огромному выбору объективов Canon EF-mount для почти безграничных творческих возможностей. Короче говоря, она идеально подходит для начинающих фотографов, которые хотят научиться пользоваться «правильной» камерой.

Некоторые начинающие фотографы все равно захотят DSLR вместо беззеркальной камеры, такой как EOS R100, а T7 дает вам четкий оптический видоискатель вместо электронного. Его управление также эффективно. Наш рецензент обнаружил, что «достаточно элементов управления для более опытных пользователей, чтобы начать экспериментировать с настройками, не тратя время на поиски по меню, с кнопками на задней панели для баланса белого, ISO, режима привода и настроек автофокуса».

В отличие от OM-D E-M10 Mark IV или Sony ZV-E1F в этом списке, T7, безусловно, не подходит для видеоблогов. А ее 9-точечная система автофокусировки медлительна для движущихся объектов. Но я использовал эту камеру, и ее качество изображения все еще очень хорошее для камеры за эту цену, особенно если вы используете ее с хорошим объективом EF (комплектные объективы с бюджетными камерами часто плохие). T7 — это вполне компетентная камера по минимальной цене. С меньшим количеством функций легче освоить основы, и эта камера по-прежнему позволит вам контролировать свою фотографию, что гораздо важнее дополнительных мегапикселей или наклонных экранов.

Подойдёт, если: ✅ Вам нужен оптический видоискатель: T7 оснащен ярким и четким пентазеркальным видоискателем, который показывает вам истинное изображение сцены.

✅ Вам важен срок службы батареи: при зарядке около 500 снимков это одна из самых долговечных батарей в линейке. Не подойдёт, если: ❌ Вам нравится видео: функции видеосъемки T7 были ограничены на момент выпуска, а в 2024 году они стали еще более ограниченными.

❌ Вам нужно что-то компактное: эта цифровая зеркальная фотокамера совсем не тяжелая, но она все равно больше многих альтернатив в этом списке.

9 Pentax WG-90 Лучший прочный недорогой фотоаппарат

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1/2,3 дюйма

Разрешение: 16 МП

Объектив: 5-кратный оптический зум (28-140 мм)

Экран: 2,7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 230 тыс. точек

Видоискатель: нет

Макс. разрешение видео: Full HD Плюсы Фокусировка с близкого расстояния с помощью макроосветителей

Простота эксплуатации и режимы сцен

Водонепроницаемый, прочный, качественный корпус Минусы Плохие результаты при слабом освещениие

Максимум ISO 6400

Ограниченное ручное управление

Текст на передней панели Pentax WG-90 смело гласит «adventure-proof», но эта водонепроницаемая, морозостойкая, защищенная от окружающей среды камера подойдет как фотографам на открытом воздухе, так и людям, чья работа требует документирования неблагоприятных условий. Это камера, разработанная для того, чтобы помочь строителям, инспекторам, водолазам, альпинистам и другим экстремальным пользователям делать фотографии там, где их обычные камеры не справляются.

Таким образом, WG-90 отличается своей выносливой конструкцией. Его можно использовать при температурах до -10°C/14°F и под водой на глубине до 46 футов — ниже, чем у текущей линейки GoPro. Что особенно уникально, так это встроенный кольцевой свет из шести светодиодов, расположенных вокруг объектива камеры, которые помогают осветлить объекты в режиме макросъемки и минимизировать дрожание. Однако вам, скорее всего, понадобятся эти огни даже в солнечные дни, поскольку максимальная диафрагма объектива составляет F3.5.

WG-90 определенно переживет падения, разливы и волнения, но качество изображения соответствует смартфонам, а иногда и отстает. Размер сенсора небольшой — 1/2,3 дюйма, и при слабом освещении производительность с трудом справляется с разрешением деталей в тенях и созданием четкого изображения без шумов, хотя вы ограничены ISO6400, поэтому не можете слишком сильно увеличить зернистость. Есть удобный 5-кратный оптический зум (эквивалент 28-140 мм), и он перемещается внутри камеры, чтобы защитить ее.

С точки зрения управления, WG-90 разработана для автоматической работы и имеет ряд режимов сцены для оптимизации настроек для вас. Кнопки приподнятые и прочные, а 2,7-дюймовый дисплей с антибликовым покрытием для лучшей видимости на открытом воздухе. Но ручного управления экспозицией практически нет (нет файлов RAW), и то, как получаются изображения, зависит от камеры. Водонепроницаемые компактные камеры несколько застряли в колее, но WG-90 хорошо выглядит и достаточно взрывобезопасна, чтобы оправдать свою цену.

Подойдёт, если: ✅ Вам не нужна экшн-камера: конструкция и управление WG-90 более традиционные, чтобы подойти пользователям, которым GoPros кажутся слишком неудобными.

✅ Вы снимаете крупным планом: уникальная особенность камеры — шесть макроламп вокруг объектива, помогающих освещать объекты крупным планом. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужно ручное управление: эта камера в основном предназначена для использования в автоматическом режиме, а ручные настройки экспозиции и автофокуса минимальны.

❌ Вам нужны высококачественные изображения: хотя WG-90 феноменально практична, вы не получите боке или высокого уровня резкости от ее небольшого сенсора.

Как выбрать лучшую дешевую камеру

Поиск лучшей дешевой камеры требует небольшого исследования, и вам нужно сбалансировать свой бюджет с получением правильных функций. Все зависит от того, для чего вам нужна камера. Вы ищете камеру, ориентированную в первую очередь на фотографию, которая дает вам ручной контроль над настройками экспозиции и помогает вам осваивать новые навыки и эффекты? Вы хотите создать канал на YouTube и получить базовую камеру для видеоблогов, чтобы снимать видео с распознаванием лиц? Возможно, у вас уже есть рабочая камера, но вы хотите что-то более портативное, чтобы взять с собой в отпуск?

Спросите себя, что является решающим фактором в вашей новой дешевой камере: размер, возможность менять объективы, простота использования, прочность или качество видео. Как только вы определитесь с тем, что для вас важнее всего, сравните характеристики интересующих вас типов камер, сузьте круг вариантов, а затем прочитайте наши полные обзоры, чтобы убедиться, что это хорошо подходит.

Какие недорогие камеры подойдут для съёмки?

При выборе дешевой камеры для съемок вам понадобится что-то, что соответствует вашим стремлениям. Для высококачественных коммерческих съемок вам понадобится более продвинутая камера, чем, например, базовая камера для видеоблогов.

Panasonic Lumix GH5 — это блестящая камера по соотношению цена/качество для начинающих видеографов, которые хотят снимать высококачественные видео со сменными объективами. GoPro Hero 10 Black идеально подходит для съемки на открытом воздухе, поскольку она прочная и компактная. Для любого случая использования есть более дешевые камеры.

Главное — расставить приоритеты в отношении необходимых вам функций. Хотя на рынке могут быть и более дешевые камеры, убедитесь, что у них есть видеоспецификаций и возможностей для ваших проектов по созданию фильмов.

Какая недорогая камера подойдет для видеоблогеров?



Sony ZV-1F — отличная дешевая камера для видеозаписи, которая идеально подходит для начинающих видеоблогеров благодаря своему небольшому размеру и цене. Я рекомендовал ее в этом руководстве, но любая модель, которая может записывать видео хорошего качества, имеет широкоугольный объектив, подходящий для видеоблога (чтобы запечатлеть и вас, и фон), встроенный микрофон и возможность прямой трансляции, подойдет для создания контента.