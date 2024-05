ТОП-10 Лучшие одиночные игры на ПК, PS, Xbox в 2024 году

Лучшие одиночные игры гарантируют многочасовой увлекательный досуг, который вам не нужно заранее планировать с друзьями. Даже когда мультиплеер становится все более популярным, для многих из нас однопользовательские игры продолжают оставаться способом отвлечься от повседневности в блаженном одиночестве.

В таких играх наибольшее внимание стараются уделять повествованию, чтобы максимально втянуть игрока в перипетии истории, ведь в распоряжении игрока зачастую всего один персонаж.

21.05.2024 Обновление Добавлены свежие релизы.

Играете ли вы на одной из лучших консолей, таких как Xbox Series X, PS5, Nintendo Switch или на ПК, в одиночной игре все внимание сосредоточено на вас. Многие игры позволяют выполнять свои квесты в нелинейном порядке, но однопользовательские свободны от временных ограничений, позволяя ненапряжно исследовать мир вокруг.

Но одиночные игры, которые не предлагают открытый мир, тоже могут прийтись по душе — иногда просто хочется расслабиться и пройти через короткое простое приключение. Многие игры из этого рейтинга также можно встретить среди лучших RPG.

В многопользовательских играх ваш опыт будет во многом зависеть от того, с кем вы играете, и как они себя ведут. Лучшие одиночные игры предлагают построить свое собственное приключение в огромных, кинематографических декорациях, генерируя моменты, которые вы, вероятно, будете помнить еще долгое время по завершении игры. Возможно, они никогда не будут такими прекрасными, как в первый раз, но вы всегда можете вернуться в полюбившийся мир, если он оставил след в вашем сердце.

1 God of War Ragnarok И наступил Апокалипсис

Платформы: PS4, PS5

Жанр: приключения, экшн, открытый мир

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: полностью на русском языке Плюсы Русская озвучка

Сюжет, графика

Интересней предыдущей версия Минусы Только на PS

God of War Ragnarok — это новейшее приключение с участием всеми любимого сурового отца Кратоса и его сына-лучника Атрея. На этот раз они попытаются сорвать план Одина по вызову Рагнарёка, как было предсказано в древнем пророчестве. По пути Кратосу придется объединяться с врагами, заводить новых друзей и находить мощные артефакты, чтобы помочь своему сыну собрать новую армию.

Среди одиночных игр лучше God of War Ragnarok сложно что-то найти. Это по-настоящему насыщенный опыт, который длится более 30 часов, со множеством побочных квестов, которые тоже надолго займут вас. Игра просто прекрасна, с большим количеством различных миров, которые можно посетить и исследовать. Боевка была усовершенствована, и для того, чтобы проверить ваши навыки, добавлены новые разнообразные и усиленные враги.

Благодаря контенту, вышедшему после запуска, были завершены арки каждого главного героя. Игра действительно предлагает многое, так что обязательно ознакомьтесь с последним приключением Кратоса, чтобы получить фантастические впечатления от одиночной игры.

2 Alan Wake 2 Прогулки в темноте

Платформы: PS5, Xbox Series X/S, ПК

Жанр: экшн, стелс, хоррор на выживание

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: русские субтитры и интерфейс Плюсы Очень атмосферно

Плотный сюжет

Игра развлекает по-разному Минусы Экшена меньше, чем многим хотелось бы

Легкие загадки

Благодаря захватывающему сюжету и невероятно проработанному художественному стилю, этот образчик Survival Horror, несомненно, является одной из лучших однопользовательских игр последних лет. В ней рассказывается о переплетающихся судьбах следователя ФБР Саги Андерсон и писателя Алана Уэйка, которые пытаются побороть темные силы, нападающие на их мир.

В игре умело сочетаются элементы ужасов, тайны и экшена, и все это так мастерски закручено, что распутывать клубок — одно удовольствие. Вы можете переключаться между главными героями по своему усмотрению, разыгрывая историю в своем темпе и в том порядке, какой вам нравится. Если вы не играли в оригинальную Alan Wake, вы ничего не теряете — игра вполне доступна для новичков и существует как самостоятельное произведение. В этой игре есть все, что можно пожелать от хоррор-блокбастера.

3 Red Dead Redemption 2 Погрузитесь в эпоху Дикого Запада

Платформы: PS4/5, Xbox Series X/S, ПК

Жанр: приключения, экшн, открытый мир

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: русские субтитры Плюсы Отличная графика, интересный сюжет

Дополнительные задания

Можно потрепать собаку за ухо Минусы Не полная локализация

Red Dead Redemption 2 рассказывает историю Артура Моргана, члена печально известной банды Ван Дер Линде, живущего на закате эпохи Дикого Запада. Рассказ об Артуре строится из его поступков и принятых решений, которых много, может быть, даже слишком много, но он переплетается с одним из самых детализированных открытых игровых миров, созданным с истинным мастерством.

Red Dead Redemption 2, безусловно, одна из тех одиночных игр, которая не оставит вас равнодушным. Между сюжетными миссиями, мини-играми, экшеном и побочными заданиями вы потратите много часов, даже не заметив этого, что делает ее одной из лучших однопользовательских игр всех времен.

4 Like a Dragon: Infinite Wealth Насыщенное приключение

Платформы: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Жанр: RPG

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: русские субтитры и интерфейс Плюсы Графика

Искусная боевая система

Захватывающий сюжет

Увлекательные побочные квесты Минусы Хочется полную локализацию

Like a Dragon: Infinite Wealth рассказывает о судьбах Ичибана Касуги, который пытается найти свою давно потерянную родную мать, и Казумы Кирю, легендарного члена якудза, который борется с сожалениями о прошлом. Если сравнивать игру с Yakuza: Like a Dragon, Infinite Wealth превосходит свою предшественницу во всех отношениях. Она раздвигает установленные границы, крайности в ней еще более вопиющие, а мини-игры еще более странные, и все это делает Infinite Wealth одной из лучших однопользовательских игр этого года.

Игра очень концентрирована. Глубокая, эмоционально резонансная история о потере и обретении семьи перемежается моментами абсурда, и в то же время игра может похвастаться пошаговой боевой системой, которая заставит нервно курить в сторонке многие из лучших JRPG. Infinite Wealth очень понравится давним поклонникам, но и не оттолкнет новичков, рассказывая увлекательную историю на фоне хаоса.

5 Marvel’s Spider-Man 2 Шикарное приключение по комиксам

Платформы: PS5

Жанр: приключения, экшен

Возрастное ограничение: 16+

Локализация: полностью на русском языке Плюсы Красивые локации и персонажи

Напряженные бои

Выверенный темп Минусы Сюжет не особо глубок

Marvel’s Spider-Man 2 — одна из лучших однопользовательских игр, вышедших на PlayStation за последнее время. Игра ловко передает настроение комиксов о Человеке-пауке, предлагая динамичные бои, остроумные шутки и любопытную межличностную драму. В отличие от предыдущих частей, Marvel’s Spider-Man 2 позволяет вам играть за двух главных героев, чередуя между собой Питера Паркера и Майлза Моралеса.

Подключив к приключению двух пауков, Marvel’s Spider-Man 2 обеспечивает захватывающее взаимодействие между ними, в котором на протяжении всей истории проявляются разные взгляды на образ жизни супергероев. Более того, мы видим более темную сторону Питера Паркера благодаря появлению Венома, инопланетного симбиота, который оказывает на него негативное влияние, с которым приходится бороться остальным.

6 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Новый виток развития для серии

Платформы: Nintendo Switch

Жанр: приключения, экшн, открытый мир

Возрастное ограничение: 12+

Локализация: полностью на русском языке Плюсы Очаровательная графика

Отточенный геймплей

Вариативность Минусы Сюжет попроще, чему предшественницы

Оптимизация

В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom заключено сложное однопользовательское приключение, полное исследований, решения проблем и жестких сражений. Достойный преемник The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom основывается на механике, представленной в первой игре, вознаграждая игроков за творческое использование окружающей среды и поиск неординарных решений игровых головоломок.

Tears of the Kingdom развивает креативное направление еще дальше, добавляя строительную механику, которая позволяет вам комбинировать предметы и возводить здания, собирать оружие и даже транспортные средства из предметов вокруг вас. Как и следовало ожидать, игра также дарит богатое повествование, подкрепленное простым, но горько-сладким нарративом, отраженным в названии.

7 Baldur’s Gate 3 Ваша собственная партия в D&D

Платформы: PS5, Xbox Series X/S, ПК

Жанр: RPG

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: русские субтитры и интерфейс Плюсы Собственный движок

Реиграбельность

Шикарная игра актеров

Увлекательная вариативная боевка Минусы Оптимизация хромает в 3-м акте

Baldur’s Gate 3 — это одна из лучших однопользовательских игр, предлагающая обширную кампанию, полную исследований, моральных дилемм и сложных пошаговых боев. Действие игры Baldur’s Gate 3 разворачивается в устоявшемся фэнтезийном мире Dungeons & Dragons, где вам предстоит проложить свой собственный путь через детализированный сеттинг. Вам предлагают такую ​​степень свободы действий, которую редко можно увидеть в играх. Огромная ролевая игра от Larian Studios может показаться крепким орешком, но результат того стоит. Вы встретите запоминающихся персонажей, воплощенных в жизнь благодаря талантливому озвучанию и захвату движений. Вы погрузитесь в разведывание таинственных подземелий и проложите свой собственный путь по великолепному фэнтезийному миру, оказавшись втянутым в заговор, который может поработить Забытые Королевства.

8 Hades Стильный, быстрый, смелый

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PS4/5, Switch

Жанр: RPG, экшн, инди

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: русские субтитры Плюсы Очень увлекательная

Геймплей и гейм-дизайн

Классная музыка Минусы На первый взгляд кажется, что не для всех

Разработанная Supergiant Games, создателями Bastion, Hades — это история Загрея, сына Аида, который пытается сбежать из подземного мира, чтобы достичь горы Олимп, и время от времени ему на этом пути помогают сами олимпийцы.

Хорошая одиночная игра должна приносить массу удовольствия на многие часы. Hades — это то, что нужно. Если вас хотя бы чуть-чуть привлекает греческая мифология, игра порадует вас огромным количеством любопытных отсылок. Великолепный саундтрек, довольно быстрый экшен, интересный сюжет и множество способов создать свой собственный боевой стиль — в игре есть многое. Это действительно хорошее развлечение, которое затянется надолго, если вы захотите раскрыть все секреты Аида.

9 Elden Ring Огромный и прекрасный мир

Платформы: PS4, PS5, Xbox Series X/S, ПК

Жанр: приключения, экшн, открытый мир

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: русские субтитры и интерфейс Плюсы Большой открытый мир

Интересно проходить несколько раз

Отличный сюжет Минусы Не самая графонистая

Последняя игра FromSoftware просто обязана оказаться в нашем рейтинге лучших однопользовательских игр, но играть в нее можно и в многопользовательском режиме. В ее обширном открытом мире так много секретов, что вы, вероятно, потратите очень много времени, чтобы раскрыть их все.

Несмотря на то, что игра до безумия сложна, как, впрочем, и другие игры FromSoftware, Elden Ring любезно позволяет вам найти альтернативные пути к цели.

10 Cyberpunk 2077 Суровый научно-фантастический шедевр

Платформы: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Жанр: приключения, экшн, открытый мир, RPG

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: полностью на русском языке/русские субтитры и интерфейс Плюсы В ролях известные личности

Разнообразие

Очень интересный сюжет

Играйте в своем стиле Минусы Нет русской озвучки в DLC

Cyberpunk 2077 далеко ушел от того бардака с багами, который был на релизе. Благодаря множеству обновлений и патчей игра теперь находится в отличном состоянии и предлагает захватывающий научно-фантастический опыт, в котором вы можете построить своего персонажа в соответствии со своим стилем игры. Патч 2.0 полностью переработал настройку героя, позволяя вам играть кем угодно: от отражающего пули киборга-ниндзя до хакера, способного взрывать врагов силой мысли.

В игре также не обошлось без захватывающей истории, которая затрагивает неприятные темы, связанные с личными границами и опасностями излишеств капитализма. DLC к игре, Phantom Liberty, добавляет к этому аппетитному блюду элементы шпионского триллера, а также важного персонажа, сыгранного известным актером Идрисом Эльбой.