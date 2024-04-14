ТОП-10 Лучшие аксессуары для Apple Watch 2024 года

От подставок до зарядных устройств и чехлов — все необходимые аксессуары для ваших Apple Watch. Сделайте свои умные часы ещё красивее.

Apple Watch всегда были одним из самых персонализируемых (кастомизируемых) технологических продуктов. Умные часы от Apple существуют в двух размерах, трёх разных версиях — стандартной, Nike + и Hermes. Имеется также 2 варианта чехлов из разных материалов, широкий ассортимент ремней, а также возможность добавить функцию сотовой связи.

14.04.2024 Обновление Предлагаем рассмотреть новые аксессуары для ваших Apple Watch.

Интересные аксессуары для Apple Watch можно приобрести не только в Apple Store. Есть ещё много вариантов, которые помогут сделать ваши часы по-настоящему уникальными. Есть, конечно, не только ремешки, но и огромный ассортимент зарядных устройств, док. станций, держателей и кейсов для хранения как часов, так и запасных ремешков.

1 Spigen Thin Fit Лучший чехол для Apple Watch

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: чехол

Совместимость: Apple Watch 44 мм, Apple Watch 45 мм

Материал: пластик, поликарбонат Плюсы Сидит плотно

Высокая степень защиты

Смотрится стильно Минусы Может стереть краску в местах прилегания

Многие владельцы часов Apple признают, что альтернативы Spigen Thin Fit нет. Этот аккуратный чехол тесно облегает корпус устройства, выступая за края достаточно, чтобы защитить стекло, но не настолько, чтобы стать громоздким.

Качественные материалы, из которых выполнен этот аксессуар для Apple Watch, позволяют использовать его максимально долго, пока, наконец, вы не примените на него такую силу, что и он не выдержит. Те, кто попробовал Spigen Thin Fit в деле, признаются, что их Apple Watch давно почили бы в бозе, если бы чехол не стоял на страже, выдержав критический удар. Именно поэтому, если вдруг такой чехол ломается, владельцы чесов от Apple идут в магазин за точно таким же.

2 Anker 511 Nano 3 30 Вт Лучшая альтернатива оригинальным сетевым зарядкам Apple

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: сетевое зарядное устройство

Совместимость: любые Apple Watch Плюсы Компактность

Стильный металлический дизайн

Мощный

Цена Минусы В версии для нашего рынка вилка не прячется в корпус

Последние модели Apple Watch поставляются без адаптеров питания, поэтому вам придется откопать подходящий в ящике стола или купить новый. Оригинальные зарядки стоят от 4 тыс. рублей, и адаптер Anker Nano 3 мощностью 30 Вт — хорошая альтернатива, потому что он гораздо дешевле, компактный и оснащен ActiveShield 2.0, усовершенствованной технологией мониторинга температуры Anker. Проще говоря, зарядное устройство будет само следить за своей температурой, чтобы не допустить перегрева или повреждения часов во время его использования. Его мощности более чем достаточно, чтобы быстро и эффективно зарядить ваши Apple Watch и iPhone.

3 Apple MagSafe Duo Charger Умное складное зарядное устройство

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беспроводная зарядная станция

Количество разъемов: 2

Разъем кабеля: Apple Lightning, USB Type-C Плюсы Складывается, компактный дизайн

Позволяет поставить часы на прикроватный столик Минусы Высокая цена

Фирменное беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Duo позволяет одновременно заряжать Apple Watch и iPhone 12 и поставляется с кабелем Lightning-USB-C длиной 1 м. К сожалению, адаптер питания в комплект поставки не входит в связи с новой политикой компании Apple, поэтому обратите внимание на уже описанный нами Anker 511 Nano 3.

MagSafe Duo имеет складную конструкцию, сворачиваясь в квадрат, и занимает очень мало места в вашей сумке или кармане, а на ночь заряжаемое устройство можно разместить на прикроватной тумбочке.

Дизайн MagSafe Duo современный и продуманный, но, как и вся продукция Apple, это отнюдь не дешевое удовольствие.

4 Ремешок Nike Sport Лучший спортивный ремешок для Apple Watch

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: ремешок

Совместимость: Apple Watch 42 мм, Apple Watch 44 мм, Apple Watch 45 мм, Apple Watch Ultra 49 мм

Материал: алюминий, не менее 32 % переработанного фторэластомера Плюсы Включает переработанные материалы

Коллаборация с Nike

Вентиляционные отверстия Минусы Цена

Apple Nike Sport Band для Apple Watch — это спортивный ремешок, изготовленный из специально разработанного фторэластомера. Этот материал отличается повышенной прочностью, надёжностью и удивительной мягкостью. Гладкая и плотная текстура материала облегает запястье и обеспечивает комфортную посадку на руке. Для удобной фиксации предусмотрена особая застёжка pin-and-tuck.

Нам очень понравился этот плод коллаборации с Nike. Он поставляется с алюминиевой фурнитурой и в двух разных размерах. Равномерный цвет оживляется небольшими пестрыми вкраплениями переработанного пластика. В ремешке проделаны небольшие отверстия, которые повышают воздухопроницаемость и добавляют своей прелести.

Ремешков с подобной конструкцией на маркетплейсах довольно много, но кроме платы за бренд вы получите действительно более высокое качество, этот ремешок гораздо мягче и комфортнее, чем дешевые подражатели.

5 Apple Watch Magnetic Charging Dock Самое элегантное и оригинальное зарядное устройство

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беспроводная зарядка

Совместимость: Apple Watch 38 мм, Apple Watch 40 мм, Apple Watch 42 мм, Apple Watch 44 мм Плюсы Гладкость и стиль

Единственное официальное зарядное устройство Минусы Большой размер базы

Если одновременная зарядка нескольких устройств вам не нужна, то советуем обратить внимание на фирменное зарядное устройство Apple Watch. Эта док-станция крепится на задней панели часов при помощи магнита и заряжает их, пока вы спите. Способ крепления и большая база док-станции позволяет использовать Apple Watch в качестве прикроватных часов.

Доступная только в белом цвете, эта док-станция может похвастаться фирменной элегантностью и простотой Apple. Минусом устройство можно отнести высокую цену, она значительно выше, чем у большинства конкурентов.

6 Spigen Rugged Armor Pro Противоударный чехол защитит от механических повреждений

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: чехол

Совместимость: Apple Watch 44 мм

Материал: полиуретан Плюсы Максимальная защищённость

Совместим с беспроводными зарядными устройствами Минусы Размер только на 44 мм

Этот прочный противоударный аксессуар — корпус с ремешком совместим со всеми 44-х миллиметровыми моделями Apple Watch, начиная с серии 4, 2018 года, до серии 6 и SE 2020 года. Spigen Rugged Armor Pro обеспечивает максимальную защиту от царапин, покрывая весь корпус ваших Apple Watch. Дисплей и цифровая заводная головка остаются доступными.

Приподнятая рамка помогает защитить экран часов от ударов и царапин, а корпус совместим с беспроводным зарядным устройством Apple Watch, поэтому нет необходимости снимать его при зарядке аккумулятора. Корпус доступен в черном, сером и зелёном цветах.

7 2 в 1 Devia Charging Cable Удобный кабель для зарядки USB «два в одном»

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: кабель

Назначение: зарядный Плюсы Одновременная зарядка планшета или смартфона и Apple Watch

Недорого Минусы Не подходят для моделей Apple Watch 4 и 5

Удобный аксессуар Apple Watch — зарядный кабель «два в одном» от Devia одновременно заряжает аккумуляторы iPhone и Apple Watch, используя одно соединение USB-A. Кабель подходит ко всем устройствам Apple, использующим порт Lightning, и к моделям Apple Watch, начиная с Series 1, кроме 4 и 5.

8 Native Union Belt Cable Прочная конструкция

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: кабель

Разъемы: USB 2.0 (am) — Lightning (m)

Особенности: поддержка MFi, тканевая оплетка Плюсы Прочный кабель

Не запутывается Минусы Дорогой

Короткий

Покупка кабеля не всегда бывает интересной, но, по крайней мере, если вы купите кабель Native Union, вам не понадобится новый в ближайшее время. Это плетеный шнур длиной 1,2 метра с усиленной конструкцией, что делает его очень прочным. Он также поставляется с ремешком из натуральной кожи, который закручивается и фиксируется, чтобы избежать риска запутывания.

Недостатком является то, что он может показаться коротким для некоторых пользователей и он довольно дорого стоит для кабеля. Однако, если вы постоянно повреждаете обычные кабели, это может быть хорошим долгосрочным решением.

9 Шармы для Apple Watch Элегантное украшение для вашего любимого аксессуара

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: подвески, шармы

Совместимость: зависит от ремешка

Материал: металл Плюсы На любой кошелек и вкус

Добавляют очарования аксессуару

Можно создавать разные комбинации

Легко крепить Минусы Может быть аллергия на металл

Некоторые варианты смотрятся дешево

Девушки, не проходите мимо. Если вы являетесь гордой обладательницей Apple Watch, вряд ли вы не в курсе, что подобные украшения существуют и для них, но на всякий случай упомянем их в нашем рейтинге.

Встречается 2 типа конструкции шармов: одни нанизываются на ремешок, как кольца, другие вставляются в отверстия от застежки, как гвоздики. И в том и другом варианте есть свое очарование, и выбор в магазинах довольно велик, так что вы наверняка найдете то украшение, что придется вам по душе и будет отражать ваш индивидуальность. Главное, обратите внимание, что если вас уже беспокоила аллергия на металл от ношения бижутерии, стоит обратить внимание на аксессуары из благородных металлов.

10 Беспроводная зарядка Satechi Quatro Отличная карманная зарядка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беспроводная зарядка

Совместимость: Apple Watch 38 мм, Apple Watch 40 мм, Apple Watch 42 мм, Apple Watch 44 мм Плюсы Универсальный

Компактный

Надежный Минусы Качество материала корпуса

Чуть ли не единственное, что напрягает счастливых владельцев Apple Watch — короткое время автономной работы. Его хватает чуть больше, чем на день, поэтому часто приходится заряжать часы в рандомное и не всегда удобное время. Если вы редко бываете дома, то вам придется постоянно носить с собой зарядное устройство.

На Яндекс.Маркете представлено огромное количество карманных пауэрбанков, но, учитывая, что ненадежные аккумуляторы имеют склонность к возгоранию, нам сложно рекомендовать вам незнакомую торговую марку. Бренд Satechi, основанный в 2005 году в Калифорнии, был одним из первых, кто разработал и внедрил продукты Type-C, и на сегодня является лидером по производству аксессуаров для зарядки.

У модели Satechi Quatro есть удобное место для Apple Watch прямо на корпусе, и рядом с ним вы также можете заряжать свой iPhone или AirPods Pro. Корпус выполнен из дешевящего на вид пластика, но в остальном это универсальное, компактное и удобное решение.

Как выбрать лучшие аксессуары для Apple Watch

Само собой разумеется, что аксессуар для столь интимного предмета, как часы — даже умные часы — вопрос личных предпочтений. Материал ремешка, стиль и цвет, конечно, зависят от вашего вкуса, а тип системы хранения, которую вам стоит приобрести, зависит от того, сколько у вас ремешков.

Что же до зарядного устройства, то необходимо учитывать возможность подключения альтернативных устройств одновременно. Хотя коврик для беспроводной зарядки AirPower от Apple так и не поступил в продажу, существует широкий спектр решений от сторонних производителей, некоторые из них даже утверждают, что возможности их решений шире, чем у аналогичных продуктов Apple. К примеру, они позволяют заряжать часы, iPhone и чехол для беспроводной зарядки AirPods одновременно.

Качество этих аксессуаров является очень важным условием. Возможно, вам удастся по дешёвке купить реплику кожаного ремешка Hermes. Однако его качество будет сомнительным. Это может привести к тому, что ваши Apple Watch, стоимостью больше $1000, просто соскользнут с запястья, и вы их больше не увидите, так что стоит подумать дважды.

Кроме того, важно проверить размер любого ремешка, который вы покупаете. Дабы убедиться, что он подходит для часов, 38 мм или 42 мм, а также удобно сидит на вашем запястье. Большинство ремешков Apple выпускаются в малых, средних и крупных размерах, но другие производители могут предложить альтернативу. Читайте отзывы пользователей, в них обязательно расскажут о любых серьезных проблемах с размерами, и не только.

Заключение

В этом топ рейтинге мы собрали пожалуй самые интересные аксессуары, которые могут улучшить ваши умные часы. Да, многие из них возможно будет не так просто купить в России, однако это не должно быть серьезной проблемой.

Если у вас есть опыт использования других лучший аксессуаров для Apple Watch, напишите об этом в комментариях и мы обязательно включим их в этот топ-рейтинг.