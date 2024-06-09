ТОП-5 Лучшие Apple iPad в 2024 году

Выбор лучшего iPad может оказаться сложной задачей, учитывая множество моделей, выпущенных Apple за последние годы. Раньше выбор был прост: нужен iPad — покупайте любой, выбирая лишь цвет и объем памяти. Но сейчас ситуация изменилась.

09.06.2024 Обновление Рейтинг лучших iPad добавлены модели 2024 года.

Apple предлагает широкий ассортимент моделей iPad, варьирующихся от мощного и стильного iPad Pro до элегантного iPad Air. Важно отметить, что модели iPad Pro и iPad Air оборудованы чипами Apple, что приводит к различиям в производительности и цене, особенно если сравнивать разные размеры iPad Pro. Большинство представленных на рынке вариантов заслуживают звания лучших планшетов, но найти тот, который подойдет именно вам, может быть непросто.

Мы составили этот рейтинг, в котором подробно разобрали достоинства и недостатки каждой модели планшета. Все рекомендации основаны на результатах исследований и практических обзорах, чтобы предотвратить возможное разочарование от неподходящей покупки.

1 iPad Air 11 дюймов, M2, 2024 Лучший iPad для большинства людей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 462 г

Размеры: 247,6 x 178,5 x 6,1 мм

ОС: iPadOS

Размер экрана: 11

Разрешение: 2360 x 1640

Процессор: Apple M2

Память: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Слот для microSD: Нет

Батарея: более 11 часов

Задняя камера: 12 МП

Фронтальная камера: 12 МП Плюсы Высокая производительность чипа M2

Длительное время автономной работы

Поддерживает Apple Pencil Pro и Magic Keyboard

Хорошее качество звука Минусы Нет Face ID

Нет поддержки Thunderbolt

Не может заменить ноутбук

Новый iPad Air 2024 года стал золотой серединой между удобством использования в дороге и высокой производительностью. Он прекрасно подойдет как для просмотра, так и для создания контента, а невысокая начальная цена делает его доступным для широкого круга потребителей.

С внедрением чипа M2 новый iPad Air 2024 года теперь сопоставим по возможностям с iPad Pro 2022 года. Это не означает, что Air может полностью заменить Pro, однако разница в производительности между ними сократилась. Этот факт, в сочетании с сравнительно низкой стоимостью, может сделать iPad Air более привлекательным вариантом для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества, и хочет приобрести наилучший iPad в рамках своего бюджета.

iPad Air последнего поколения заслуживает звания почти идеального планшета. Несмотря на то, что в нем есть аспекты для дальнейшего усовершенствования, его элегантный дизайн и мощные характеристики делают его невероятно привлекательным выбором. Вероятно, это лучший выбор планшета для большинства пользователей.

2 iPad Pro 13 дюймов, M4, 2024 Самый большой и красивый iPad

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 582 г

Размеры: 281,6 x 215,5 x 5,1 мм

ОС: iPadOS

Размер экрана: 13 дюймов

Разрешение: 2752 x 2064

Процессор: Apple M4

Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ /2 ТБ

Слот для microSD: Нет

Аккумулятор: до 15 часов

Задняя камера: 12 МП

Фронтальная камера: 12 МП Плюсы Супертонкий и легкий дизайн

Потрясающий OLED-экран

Производительность M4

Лучшее время автономной работы Минусы Дорогие аксессуары

Apple снова повысила планку, снабдив уже и без того мощный iPad Pro своим новейшим чипом M4, который установил новые стандарты производительности для планшетов в бенчмарке Geekbench. Это продолжение стратегии компании по вложению значительных ресурсов в разработку своих устройств. К тому же, 13-дюймовая версия iPad Pro стала первым планшетом, получившим экран Apple Ultra Retina XDR (или OLED) с несравненным коэффициентом контрастности 2:000000:1, что обеспечивает исключительное качество изображения.

iPad Pro также получил камеру с ориентацией под альбомный режим, оптимизированную для видеоконференций. Подобно предыдущей модели, он оснащен четырьмя динамиками, а обновленная клавиатура Magic Keyboard значительно упрощает набор текста. Время автономной работы устройства составляет от 13 до 15 часов. Несмотря на высокую стоимость, iPad Pro является инвестицией, которая оправдает себя для профессионалов творческих сфер, ищущих лучший планшет для реализации своих идей в жизнь.

3 iPad 10.9 (2022) Лучшее соотношение цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 477 г

Размеры: 248,6 x 179,5 x 7 мм

ОС: iPadOS 16

Размер экрана: 10,9 дюйма

Разрешение: 2360 x 1640 пикселей

Процессор: Apple A14

Память: 64 ГБ / 256 ГБ

Слот для microSD: нет

Батарея: до 10 часов

Задняя камера: 12 МП

Фронтальная камера: 12 МП сверхширокоугольная Плюсы Красивый дизайн с более тонкими рамками

Быстрый процессор A14 Bionic

Длительное время автономной работы

Удобная клавиатура Magic Keyboard с тачпадом Минусы Дороже предыдущей модели

Apple Pencil неудобно заряжать

Не поддерживает Stage Manager в iPadOS 16

Базовый iPad 10.9 (2022 г.) — не является самым передовым и мощным планшетом на рынке. Однако, он способен справиться с большинством задач так же хорошо, как и другие модели iPad, при этом имея более доступную цену. Это делает его наилучшим выбором для многих пользователей.

Apple успешно обновила базовый iPad, перенеся его дизайн от оригинального iPad Air на iPad Pro. Результатом стал универсальный, высококачественный планшет, который понравится широкому кругу пользователей — от любителей развлечений и потребителей контента до тех, кто нуждается в устройстве для работы (с дополнительной возможностью приобретения клавиатуры).

Несмотря на то, что повышение цены по сравнению с моделью iPad 10.2 (2021) вызывает небольшую грусть, и отсутствие поддержки Pencil 2 является недостатком, iPad 10.9 полностью оправдывает своё существование. Кроме того, он доступен в нескольких ярких цветовых вариантах, включая шикарный розовый и ярко-жёлтый.

4 iPad mini 6 2021 Лучший суперпортативный iPad

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 293 г

Размеры: 195,4 x 134,8 x 6,3 мм

ОС: iPadOS 15

Размер экрана: 8,3 дюйма

Разрешение: 1488 x 2266 пикселей

Процессор: A15 Bionic

Память: 64 ГБ/256 ГБ

Слот для microSD: Нет

Батарея: до 10 часов

Задняя камера: 12 МП

Фронтальная камера: 12 МП Плюсы Сверхпортативный, лёгкий дизайн

Процессор A15 Bionic

Чёткий и яркий экран Минусы Нет Magic Keyboard и разъёма для наушников

Дорогой

Нам нравятся перечисленные выше iPad с плоскими краями, но ни один из них не такой портативный или лёгкий, как новый iPad mini (который, если честно, следует называть iPad Air mini). У него тонкая рамка и дизайн с плоскими краями, как у iPad Air, поддержка Apple Pencil второго поколения и даже USB-C. Кроме того, его процессор A15 Bionic невероятно быстр, а время автономной работы потрясающе хорошо для такого маленького планшета.

Но да, нам больше всего нравится iPad mini 6 за его размер. Другими iPad не так просто пользоваться одной рукой, и эта модель вытесняет устаревшую эстетику обычного iPad по сравнению с современным, поэтому вы не идёте на компромисс в отношении предпочтительного размера. Это означает, что у вас есть iPad, который лучше подходит для чтения книг и комиксов, и вы можете использовать его на столе вместе с другими аксессуарами. Единственное, чего ему не хватает, так это проприетарной клавиатуры производства Apple, такой как Magic Keyboard.

5 iPad Air (2022) Лучший бюджетный iPad для многих пользователей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 461 г

Размеры: 247,6 x 178,5 x 6,1 мм

Процессор: М1

Дисплей: 10,9-дюймовый (2360 x 1640 пикселей) Liquid Retina

Память: 64 ГБ/256 ГБ

Порты: USB-C

Wi-Fi: Wi-Fi 6, опционально 5G Плюсы Тонкий и красивый дизайн

Четкий, красочный экран

Высокая производительность на базе M1

Длительное время автономной работы Минусы Периферия дорого стоит

Каким бы великолепным ни был iPad Air 4, iPad Air 5 заменил его, достигнув того же наилучшего баланса между портативностью и мощностью. Новый iPad Air 2022 идеально подходит для потребления и создания контента, а его стартовая цена доступна многим.

Благодаря добавлению M1 iPad Air 2022 почти не уступает iPad Pro. Это не значит, что Air теперь является заменой Pro, но разрыв в мощности значительно уменьшился. Это, наряду с его относительно доступной стартовой ценой, может сделать новый iPad Air более привлекательным, чем iPad Pro, для покупателей с ограниченным бюджетом, которые все еще хотят лучший iPad, который можно купить за свои деньги.

В целом, последний iPad Air — почти идеальный планшет. Несмотря на то, что все еще есть возможности для улучшения, трудно оторваться от этого красивого и мощного планшета. Это, пожалуй, лучший планшет для большинства людей.

Как выбрать лучший iPad

Перед тем, как приступить к выбору iPad, важно определить ваши потребности и ожидания от устройства. Возможно, вам нужен основной планшет с базовым набором функций, и в этом случае лучшим выбором будет iPad 10.2 (2021). Если вас интересуют более производительные задачи и вы нуждаетесь в большой мощности, то вам стоит обратить внимание на iPad Pro. Если же важна портативность, то в линейке iPad mini вы обнаружите идеальное решение для своих нужд.

Если вы студент, то, скорее всего, iPad Air будет идеальным выбором. Этот планшет обеспечивает идеальный баланс между производительностью и ценой и позволяет справляться со всеми задачами, связанными с учебой. В зависимости от ваших предпочтений и финансовых возможностей, вы можете рассмотреть как более новые модели iPad Air, так и более старые версии со скидками.

Есть некоторые исключения, например, для некоторых курсов могут быть необходимы приложения, оптимально работающие на iPad Pro. В то же время, если вам не требуются сложные текстовые редакторы, то модель начального уровня справится с этими задачами.

Если вам важны возможности творчества, то стоит отметить, что все модели iPad совместимы с Apple Pencil. При этом существуют две версии стилуса. Оригинальная версия, доступная для iPad начального уровня и некоторых старых моделей, предоставляет базовые функциональные возможности, однако ее зарядка может вызывать некоторые неудобства. Второе поколение Apple Pencil обладает беспроводной зарядкой и повышенной чувствительностью к давлению, позволяющей более точное письмо и рисование. Если вам важно делать записи, заметки или заниматься искусством, то вам может понравиться работа с iPad, совместимым с Apple Pencil второго поколения.

Кроме того, в зависимости от вашей творческой профессии, может потребоваться большая вычислительная мощность, которую предоставляет iPad Pro. Если это не является вашим преимущественным требованием, то более лёгкий вариант позволит свободно передвигаться между кафе или парками, сохраняя при этом производительность работы.